Pregón de las Fiestas de Ponferrada: «porque aquí los Reyes Magos son cuatro»

Noemí Carpintero Viernes, 30 de agosto 2024, 22:04 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

El pregón de las Fiestas de la Encina ha estado a cargo del Doctor nacido en Ponferrada, D. Jose Manuel Valle Folgueral, médico adjunto del servicio de neurocirugía del complejo asistencia Universidad de León, quien ha aprovechado para elogiar los múltiples productos y lugares de la comarca con los que creció.

El cirujano ha remarcado su orgullo por la tierra en la que nació «cruce de ríos y de caminos», definiendo El Bierzo como un paisaje «donde buscando pepitas de oro, los romanos dieron forma a un paraje Patrimonio de la Humanidad, los monjes eremitas detuvieron el tiempo en el silencio de Santiago de Peñalba, al abrigo de los montes Aquilianos y los Caballeros Templarios, custodios y guardianes del Camino Jacobeo, nos dejaron su esencia en forma de una fortaleza que enseñorea la ciudad y su comarca».

«Saborear el placer de lo simple»

Valle Folgueral ha aprovechado también para elogiar la obras del gran artista berciano Andrés Viloria, así como a todos los bercianos, con un «carácter hospitalario, acogedor y abierto», asegurando que «hoy Ponferrada está más bonita que nunca».

El berciano ha invitado a los asistentes a «saborear el placer de las cosas simples», alabando las patatas bravas y los mejillones del Zorebi o el Bodegón, la famosa empanada berciana de acelgas y carne, los bocaditos de nata del obrador de la Confitería La Florida, o el botillo con «los cachelos que no patatas».

Mención especial al vino Mencía

No ha podido faltar una mención especial al vino de uva Mencía. «Un Bierzo universal, en nariz nos recuerda a fruta madura, cereza, a frutos rojos, en boca es equilibrado, expresivo y elegante y tiene ese color rojizo que tanto me fascina, reflejo del terruño arcilloso que lo vio nacer, con el sudor de la frente de nuestros antepasados».

Las cerezas, las castañas, los pimientos y, por supuesto, Prada, también han estado presentes en el discurso, en el que también ha hecho gala de muchos rincones de la ciudad presentes en los recuerdos de su niñez.

En Ponferrada «hay cuatro Reyes Magos»

El cirujano resaltó que, en Ponferrada, los Reyes Magos no son tres, sino cuatro, «acompañados del Mago Chalupa, que tanta fascinación y atracción me hacía sentir cada 5 de enero» y que «aunque no hay playa tenemos al Toralín y al Baloncesto Ponferrada».

El pregón ha finalizado con el deseo a todos los bercianos de disfrutar la fiestas «con la misma pasión e ilusión que con la que os lo estoy contando» ya que «cuanbdo regreso a mis raíces es cuando me siento más feliz».