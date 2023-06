El PRB critica la decisión del alcalde de retirar el parklet del puente García Ojeda

El Partido Regionalista de El Bierzo (PRB) criticó este jueves la «inaceptable actitud» del nuevo alcalde, Marco Morala, y de su equipo de gobierno al retirar el parklet instalado por el anterior gobierno municipal en el puente García Ojeda.

En ese sentido, la formación bercianista lamentó que la primera actuación de Morala como regidor haya sido «destruir algo que ya estaba hecho», cuando existen obras, a su juicio, «mucho más urgentes», como podar los árboles de la avenida del Castillo o arreglar las aceras, «que están todas destrozadas».

«El PRB no hubiera puesto los bancos del puente García Ojeda pero, una vez que se han puesto y que no estorban a nadie, nos parece vergonzoso e inaceptable que el alcalde de Ponferrada los haya retirado», aseguró y concluyó pidiendo al alcalde que se «dedique a trabajar y no destruya lo que ya está hecho».