«El PP es el PSOE azul, no sé si lo que quiere es entregar la Alcaldía al socialismo»

Han sido las concejalías más breves de la historia. De hecho a la portavoz municipal de Vox en Ponferrada, Patricia González, no le duelen prendas en reconocer que «solo duraron 10 horas», el tiempo que transcurrió desde el acuerdo con el PP, «la derechita cobarde», señala, para obstentar las áreas de Cultura y Formación y Empleo a cambio de apoyar las cuentas municipales de 2024 hasta que el alcalde, Marco Morala, revocó el acuerdo, lo que le llevó junto a su compañero de filas, Gerardo González, a renunciar a sus cargos y a sus sueldos ante la «traición» del regidor.

¿Cómo está la situación a una semana vista de la crisis política con PP y CB en el gobierno municipal?

El martes pasado el alcalde firmó un decreto junto con la secretaria para darnos las delegaciones de Cultura y Formación y Empleo como habíamos quedado. Ese mismo día nosotros firmamos el acta y en cuestión de unas 10 horas recibo una llamada del alcalde donde me dice que todo se echa para atrás incluidas esas doce enmiendas al presupuesto que nos había aprobado. Entonces la pregunta, ante todo, es ¿quién está mientiendo, el PP que nos aprobó eso o Coalición por El Bierzo que dice que no lo sabía?

Nosotros tenemos claro que no mentimos porque tenemos todos los documentos firmados donde el alcalde se compromete a llevar a pleno esas doce enmiendas y donde nosotros aceptamos las actas como concejales. Entonces habría que preguntarles a ellos quién de los dos está mintiendo.

¿Qué es lo que cambió en esas 10 horas para dar esa vuelta de tuerca a la situación?

Están dando largas. Coalición dice que no lo sabía, que no conocía ni las enmiendas y que nos daba las concejalías. Y el PP nos da las actas de concejales. Está claro que alguno de los dos está mintiendo. Dentro del propio equipo de gobierno hay alguien que miente. Deberíamos saber quién de los dos grupos es el que miente.

¿Siguen las espadas en alto con el PP? ¿Y con CB?

A día de hoy nadie se ha puesto en contacto con nosotros. Ayer mismo ha salido la noticia de que el PP está negociando presupuestos con los socialistas. Supongo que el votante del PP se está dando cuenta que el PP es el PSOE azul, no sé si lo que quiere es entregar la Alcaldía al socialismo. No creo que a sus votantes les parezca muy bien, pero bueno, es un problema del PP no es nuestro. Ellos mismos se están descubriendo.

¿No ha cambiado nada en estos días, ni siquiera conversaciones para revertir la situación, ni un acercamiento?

Nada, no hemos recibido ni una sola llamada. Yo lo que estoy viendo por la prensa es que el PP está tirando balones fuera, se dedica a inaugurar estatuas, a hablar de la Amnistía, pero realmente no tienen ni el valor ni el coraje de afrontar un problema que es grave para Ponferrada, es una inestabilidad en su gobierno. Ellos saben que PP y Coalición suman doce y necesitan trece y no han sabido coger el toro por los cuernos y afrontar esta situación, están dando largas, esperando a que la población se olvide de eso pero lo que no se dan cuenta es de que la gente no es tonta y lo que quiere es una Ponferrada estable.

Desde Vox ¿qué pasos se van a dar?

Como desde el primer día firmamos un pacto de gobierno con el PP...

¿Sólo con el PP?

Sí. El PP es el partido que más concejales tiene. Nosotros en su día nos reunimos con el PP por un lado, firmamos unos pactos y el PP se reunió por otro lado con Coalición. Nosotros en ningún momento hemos tenido contacto con Coalicion.

Bueno, está esa foto de la cafetería de las Cortes en las que destapó todo. Efectivamente encuentros tuvieron...

Sí tuvimos ese encuentro pero en ningún momento Vox negoció nada con Coalición. Digamos que ahí de quien parte todo es del PP que negocia con Coalición por un lado y con Vox por el otro. Yo respeto los pactos que haya tenido el PP con Coalición pero se deben de respetar los pactos que el PP tenga con Vox, porque lo que yo tengo claro es que represento a 2.300 ponferradinos que han confiado en Vox y Vox va a pelear hasta el final por esos ciudadanos.

«Ellos saben que PP y Coalición suman doce y necesitan trece y no han sabido coger el toro por los cuernos»

¿Eso qué significa, en qué se va a traducir?

En que desde el momento en el que los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Ponferrada dicen que esos institutos que tenemos pactados no se pueden llevar a cabo como habíamos firmado tanto nosotros como el PP por un plan de ajuste, entendemos que lo más lógico es que Cultura y Formación y Empleo pasen a ser concejalías. No pedimos de más tampoco, pedimos lo que tenemos pactado, y que pasemos a formar parte de ese equipo.

Eso es lo que hemos pedido, pero a día de hoy eso está roto porque nosotros hemos sido leales todos estos meses y hemos cumplido la palabra y hemos estado trabajando en estatutos, en planes estratégicos para llevar a cabo esos institutos hasta que los servicios jurídicos nos han dicho que no esto no se puede llevar a cabo. Nosotros el 20 de diciembre es la primera reunión que tenemos con el PP para decirle que obviamente si no se pueden llevar a cabo los institutos queremos las concejalías.

¿En que aspectos están dispuestos a transigir y en cuáles no de ninguna manera para que las aguas vuelvan a su cauce en ese pacto de gobierno?

Lo que tiene que hacer el PP es cumplir el pacto. Ellos saben, porque no sé si recuerda al principio de este mandato cuando el PP y Coalición por El Bierzo quisieron subirse el sueldo y Vox desde el primer día le digo que no y no nos bajamos de ahí. Cuando nosotros decimos que no, es que no. Pues esto es un poso similar a aquella vez. Nosotros le hemos dicho que deben cumplir su pacto y si no lo cumplen nosotros rompemos ese pacto y, por supuesto, por nuestra parte es un no rotundo a los presupuestos porque no podemos confiar en alguien que nos está mintiendo.

La edil de la formación de Vox en el Ayuntamiento de la capital berciana, en la sede del partido. Carmen Ramos

A día de hoy, ¿ese pacto está roto para Vox?

Está roto, completamente roto, sí. Nosotros hemos sido leales desde el primer día pero ellos no. Les hemos dado la oportunidad de reconducir la situación, de decir no institutos pero danos las concejalías y nuestras concejalías duraron 10 horas. Por eso te digo que no sé quién miente, PP o Coalición. Desde luego Vox no miente, eso lo tenemos muy claro, en palabra y en documentación.

¿No ha habido ningún intento por parte de Vox de una llamada para pedir explicaciones?

No. Yo, como te digo, recibo una llamada ese mismo día que recojo las actas, como a las nueve de la noche, del alcalde, muy nervioso, diciendo está todo roto y que no se va a celebrar el pleno. A partir de ahí nosotros al día siguiente lo que hacemos a primera hora es ir a hablar con la secretaria que nos corrobora que, efectivamente, ese decreteo lo ha echado para atrás el alcalde. Le pregunto a la secretaria qué motivo tiene para echarlo hacia atrás y ella me dice que lo mismo que nos lo da nos lo puede retirar. Entonces nosotros, a continuación, lo que hacemos es renunciar al sueldo porque no consideramos que esté bien cobrar un sueldo cuando te han quitado tus delegaciones.

Precisamente el tema de los sueldos ha sido bastante polémico porque ¿cómo le explican a la ciudadanía que no están en el equipo de gobierno municipal, que es lo que siempre han defendido, con PP y CB con una asignación anual de más de 37.000 euros por cada una de las dos dedicaciones parciales del 80% cuando no hay institutos?, ¿En qué han estado trabajando?

Tiene toda la razón pero yo le explico. Nosotros llevamos en el gobierno desde el primer día. Sabemos que estamos en el equipo de gobierno desde el primer día y esto no es que nos lo haya dicho Coalición o el PP, nos lo ha dicho la secretaria del Ayuntamiento porque si desde el primer día tú tienes asignadas unas delegaciones, llaménse institutos o concejalías, tú formas parte del gobierno. Nosotros actuábamos como oposición porque entra dentro del pacto que nosotros fuésemos oposición pero legalmente, al tener delegaciones, formamos parte del gobierno.

«Deben cumplir su pacto y si no lo cumplen nosotros lo rompemos y, por supuesto, con un no rotundo a los presupuestos»

Entonces, ¿por qué nunca se ha dicho que forman parte del equipo de gobierno y siempre se ha dejado a Vox un lado? ¿Es tan feo decir que Vox forma parte del equipo de gobierno?

Eso habría que preguntárselo a Coalición y al PP. Coalición siempre vende que Vox no forma del gobierno pero eso es una explicación que deberá dar Coalición a sus afiliados que les está mintiendo, otra mentira más. En el momento en el que a nosotros nos asignan que vamos a crear esos institutos hay que empezar a trabajar en unos estatutos y en un plan estratégico para llevarlos a cabo y desde el primer día hemos estado trabajando junto con Castilla y León, que la Consejería de Cultura es nuestra también, mano a mano en crear esos estatutos y ese plan estratégico que a día de hoy sí que tenemos. El problema cuál fue, que llevábamos todos esos meses trabajando en lo que estoy comentando hasta que los servicios jurídicos cuando nosotros llegamos con toda la documentación después de estar meses trabajando en ella nos dicen que no se pueden llevar a cabo.

¿Sorprendidos?

Muy sorprendidos, la verdad. Pero nosotros como siempre hemos sido leales al Partido Popular, creímos en su palabra. A lo mejor el problema lo tenemos en creer en la palabra del PP porque sigue mintiendo, igual que miente cuando dice que echó para atrás el pleno porque se presentaron enmiendas fuera de plazo, no, que vaya a hablar con la secretaria del Ayuntamiento y le dirá que cualquier grupo político puede presentar enmiendas hasta diez minutos antes de comenzar el pleno.

Esa excusa de vamos a retrasar el pleno porque las enmiendas se presentaron tarde...Uno, yo tengo el documento del alcalde donde me aprueba doce enmiendas, entonces qué pasa, que firma cosas que no sabe lo que está firmando, no sábe lo que está afirmando. Y otra, la legalidad, que es que cualquier grupo político puede presentar enmiendas hasta 10 minutos antes del pleno. No tiene sentido la excusa que están dando para aplazar el pleno, no. Pero bueno, el PP como siempre es la derechita cobarde, no sabe afrontar los problemas y es mejor salir en las fotos vendiendo humo y cambiando de tema y no afrontar que tienen un gobierno completamente roto y le tienden la mano al socialismo. Ayer mismo sale que se reunieron con el socialismo, bueno pues será que quieren que en Ponferrada gobierne el señor Olegario, no lo sé.

En este escenario político, en este galimatías, ¿cómo ve la solución cuando se ha abierto la puerta al PSOE? ¿Desde Vox cómo interpretan este paso y hacia donde podría derivar?

Lo que yo tengo claro es que desde el primer día dije que yo lucharía porque no gobernase el socialismo en Ponferrada. Otros parece que lo dijeron pero no lo cumplen porque a la primera de cambio se rinden ante las políticas socialista. Es un poco lo que le pasa siempre al PP. El PP llega a gobernar, mantiene políticas socialistas y a la primera de cambio, como estamos viendo, en vez de intentar solucionar el problema y que gobierno una derecha estable en Ponferrada, se tiran en brazos el socialismo. Es algo que a sus votantes no creo que les parezca muy bien, pero bueno, al final es una muestra más de lo que es el PP.

¿Qué posición tendría en esas negociaciones Coalición por El Bierzo? ¿Cuál es la relación con Coalición? ¿Cómo ha sido desde el principio?

Coalición es un partido regionalista, es un socio del BNG. Nosotros nunca, nunca apoyaremos a los partidos regionalistas y mucho menos cuando apoyan a otros partidos como puede ser el BNG. Tenemos claro que seguimos tendiéndole la mano al PP para que no entre un gobierno socialista en Ponferrada, le tendemos la mano al PP como se la hemos tendido hasta ahora. Luego, con los pactos de gobierno que tenga el PP con Coalición nosotros los respetamos porque son pactos PP-Coalición, ahora Coalición-Vox en ningún momento va a tener ningún tipo de pacto porque somos partidos totalmente contrarios, no tenemos nada que ver.

Pero formaban parte del equipo de gobierno con CB...

Porque respetamos que el PP haya buscado un socio de gobierno para la mayoría, pero para nosotros nuestro socio de gobierno siempre sería el PP.

Volviendo al tema presupuestario, el alcalde ha anunciado que las cuentas de este ejercicio podrían ir a pleno a finales de este mes. Con la situación tal y como está ahora mismo, sin un contacto, sin que haya habido nada, antes decía que no los apoyarán, ¿van a mantener esa postura?

Por supuesto. Vox somos un partido de palabra y somos un partido que lo que decimos lo cumplimos y si nuestro socio de gobierno nos traiciona que sepan que nosotros no vamos a apoyar esos presupuestos, porque si a nosotros nos falta a la palabra en el pacto de gobierno, porque lo que no debería olvidar el PP que si hoy en día tienen un alcalde que es Marco Morala en parte es gracias a Vox y si a nosotros nos han traicionado imagínese lo que no traicionarán a los ciudadanos.

«Tenemos claro que seguimos tendiéndole la mano al PP para que no entre un gobierno socialista en Ponferrada»

¿Qué tendría que pasar para que esta decisión de Vox cambiase?

Nosotros seguimos con la mano tendida. Lo que tiene que hacer el PP en vez de echar balones fuera es centrarse, saber en qué situación se encuentran, saber que necesitan trece para aprobar esos presupuestos, cosa que el PP y Coalición no los suman, llamarnos y sentarnos y afrontar la problemática que tiene este gobierno y, por supuesto, que cumplan su palabra, porque yo tengo claro que represento a esos 2.300 ciudadanos y en ningún caso van a ser nunca ciudadanos de segunda. Mientras Vox esté ahí la palabra de Vox va a llegar hasta el final.

¿En la cabeza de Vox cabe ahora la moción de censura?

No, nosotros nunca haríamos una moción de censura unidos al socialismo.

No es fácil, efectivamente...

Sale Olegario diciendo que nunca, nunca nos acercaríamos a Vox. No, no, perdone, ni Vox a usted. Nosotros lo que tenemos muy claro son nuestros ideales y nuestros valores y van por encima de todo y nunca dejaríamos Ponferrada en manos del socialismo, para eso está el PP y sus negociaciones, para negociar con los socialistas, pero Vox no somos como el PP.