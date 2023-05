El PP presenta diez compromisos «por el cambio de Ponferrada»

El candidato del Partido Popular a la Alcaldía de la capital berciana, Marco Morala, explicó este viernes los diez compromisos «que son nuestra apuesta por el cambio de Ponferrada, por el futuro de Ponferrada, por sus gentes». Un programa que ya está en la web de la formación y que se puede consultar.

Lo prioritario para Morala es el empleo y el consiguiente el mantenimiento de la población. Así, impulsará el asentamiento de empresas y el emprendimiento, el esfuerzo del comercio, la hostelería y los autónomos, creando condiciones para aumentar el empleo, especialmente para los jóvenes. «Entendemos que no hay población, sin empleo no hay futuro». Además, los populares pretenden recuperar el Instituto Municipal de Formación y Empleo (IMFE).

El candidato del PP también anunció que no aplicará la Zona de Bajas Emisiones socialista y propondrá una reforma tributaria «para rebajar la presión fiscal a la capacidad económica real de personas familias y empresas que en estos momentos es menor en Ponferrada como consecuencia de las políticas del gobierno socialista tanto local como el nacional».

A su vez, plantea «ser reivindicativo desde la lealtad» con todas las administraciones «para mejorar los servicios públicos que se le deben a Ponferrada» y exigirán todas las infraestructuras que aún están pendientes. También van a consensuar un plan plurianual de mantenimiento y conservación de aceras, asfaltado e iluminación en todo el municipio, «sin dejarlo para los últimos seis meses buscando ese rédiro electoral».

En cuanto a cultura y deporte, Morala promoverá «una Ponferrada más solidaria e inclusiva», con una Oficina de Atención al Inmigrante «para favorecer la integración y también potenciaremos un proyecto contra la soledad no deseada».

Por otro lado, se proponen «organizar la casa», con la agilización de procedimientos administrativos, la mejora de los servicios de transportes, limpieza viaria y recogida de basura y mantenimiento de parques y jardines. Y por último, el PP planteará la convivencia entre los ponferradinos y el crecimiento «armónico» del municipio. «Con nosotros al gobierno no habrá ponferradinaos de primera y de segunda, no habrá barrios de primera y de segunda, no habrá pueblos de primera y de segunda y no habrá asociaciones y colectivos de primera y de segunda», concluyó.