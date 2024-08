El PP exige a Gabella que dimita «por desear que el alcalde no existiera»

El presidente del PP de Ponferrada, Carlos Fernández, exige una rectificación al concejal socialista Andrés Gabella o su dimisión «por desear que el alcalde de Ponferrada no existiera». Contestando a un mensaje de Olegario Ramon en la red social X afirma literalmente que: «con un preservativo, esto se podría haber evitado», una respuesta que después borró.

«Solamente hay una forma de calificar las opciones políticas que desean que no existan adversarios políticos, no rebatiendo sus ideas, sus proyectos, sus programas o sus declaraciones, sino porque simplemente no existan estas personas», lamentó Fernández..

A juicio del presidente del PP de Ponferrada estas acciones «conducen a una deriva impropia de un partido democrático» por lo que entienden que «no es aceptable ni como gracieta. Que además le ha salido sin gracia alguna».

Los populares se imaginan lo que hubieran dicho los socialistas si una frase semejante se aplicara a Pedro Sánchez, a Olegario Ramón o a cualquier militante socialista. «A estas alturas estarían hablando de la eliminación física de los adversarios políticos», remarcan.

Para los populares «no es la mejor forma de hacer política, ni en Ponferrada, ni en las redes, ni en ningún sitio», por ello entienden que «tiene que haber una responsabilidad por semejante comportamiento; sin ser suficiente que hayan eliminado dicha respuesta».

«¡Qué poco recorrido tiene su oposición, en lugar de preocuparse por las necesidades de Ponferrada! ¡No hacían nada cuando gobernaban y siguen sin hacer nada útiles de la oposición!», concluyen desde el PP de Ponferrada.