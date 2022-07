Talento berciano para un novedoso máster internacional

Daniel Blanco tiene tan solo 25 años pero ya lleva en su espalda una amplia trayectora académica que a partir de septiembre se ampliará. Y es que este joven ponferradino tendrá que hacer las maletas para instalarse en Dublín (Irlanda) durante todo un año, donde realizará el primer curso del Máster Erasmus Mundus en Derecho, Datos e Inteligencia Artificial (EMILDAI).

Se trata de un programa financiado por la Unión Europea, que llevarán a cabo las universidades de León, Dublín, Avignon y Pisa, y que formará expertos en los campos de la protección de datos, la gobernanza, la ciberseguridad, el derecho y la ética de la inteligencia artificial.

Con un primer destino en Dublín, la mitad del segundo curso en León y la finalización del Máster en Pisa, Daniel está «muy contento» y preparado para «disfrutar de esta experiencia», de la que será el único español becado. Además, al tratarse de la primera edición, «voy un poco de avanzadilla pero muy contento», aseguró.

Esta será su primera experiencia fuera de la ULE, donde ha cursado los grados de Administración y Dirección de Empresas y Derecho y donde está finalizando en la actualidad el Máster en Abogacía. En ese sentido, se mostró muy agradecido con la universidad pero sí que cree que a la formación académica «quizás le falta un poco ese salir al extranjero, aunque lo voy a cubrir sobremanera cursando este Máster».

Así, llevará por bandera Ponferrada y el Bierzo a estas ciudades europeas, «que siempre es un orgullo y trataré de hacerlo lo mejor posible e intentaré dejar el pabellón bien alto».

Una decisión fácil

El presentar su candidatura al EMILDAI fue una decisión bastante fácil. De hecho, Daniel aseguró que fue el mismo día de la presentación que hicieron en la Facultad de Derecho cuando habló con la que será su directora de tesis, Teresa Mata, sobre la «magnífica oportunidad» que sería «y para allá que echamos la candidatura».

Después, para su elección valoraron diferentes requisitos como el curriculum, la trayectoria académica y laboral, el nivel de inglés y su interés en la ciberseguridad. «Cuando me dijeron que era apto no cabía en mí de alegría», señaló.

Inquietud por aprender

Pero antes de recalar en la Universidad de León, Daniel Blanco realizó sus estudios primero en el colegio La Inmaculada de la capital berciana y luego en el Instituto Gil y Carrasco.

Siempre tuvo inquietud por «conocer todo lo que nos rodea, siempre he querido de alguna manera saber muchas cosas» y lo ha intentado «formándome lo máximo que he podido». Así, con un segundo Máster, que combinará con la realización de la tesis a partir de marzo, Daniel no ha parado de estudiar pero «como se dice, sarna con gusto no pica y estoy encantado».