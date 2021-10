Ponferrada da luz verde al nuevo convenio de cesión de uso del estadio del Toralín a la Deportiva durante seis años más

El pleno del Ayuntamiento de Ponferrada aprobó este viernes la adjudicación del uso privativo mediante concesión de bienes de dominio público del Estadio Municipal El Toralín a la SAD Ponferradina. La propuesta salió adelante con el voto a favor de PSOE, Podemos, Coalición por El Bierzo, PP, Ciudadanos, USE y el PRB y la abstención del concejal no adscrito, Manuel de la Fuente. Los grupos municipales rechazaron la propuesta de este último que solicitaba que el punto quedara sobre la mesa para permitir añadir mejoras a un acuerdo con una «redacción confusa».

La medida permitirá que el uso del estadio municipal pueda adecuarse a la legislación vigente por parte de la Deportiva una vez que pasó a convertirse en Sociedad Anónima Deportiva ya en el año 2008 para poder participar en las categoría profesional de fútbol. En base a los términos del convenio, la cesión se fija por un periodo de seis años que pueden ampliarse hasta diez. Como contraprestación la Ponferradina aportará a las arcas municipales un canon anual de 42.000 euros y abonará los gastos del IBI y del agua del estadio.

La portavoz del PSOE, Carmen Doel, destacó la necesidad de aprobar este convenio como paso obligatorio para garantizar que el primer equipo pueda seguir jugando en la liga profesional y defendió que este acuerdo «proporciona seguridad jurídica al Ayuntamiento y al Club», que ya ha depositado los avales correspondientes, tal y como explicó. Asimismo, resaltó que la intención del tripartito es solucionar un problema que se planteó en el año 2008 al convertirse la Deportiva en una Sociedad Anónima y lamentó que los tres equipos de gobierno que les precedieron no hubieran hecho nada para resolverlo. Tiene claro que la Ponferradina es «una insignia muy importante para nuestra ciudad, que lleva la ciudad y los colores por toda España».

Tanto el PP, como USE Bierzo, CB, Ciudadanos y el PRB coincidieron en destacar la necesidad de aprobar este convenio como un requerimiento de LaLiga para que el primer equipo pueda mantenerse en la competición. No obstante, Folgueral, Morala y Morales afearon al tripartito por no haber contado con los grupos para este acuerdo. Incluso el portavoz de USE Bierzo fue más allá al asegurar que esta cuestión no se había sido resuelta durante su paso por la Alcaldía al verse obligado a continuar los acuerdos tomados en el año 2010 de prorrogar el convenio en los mismos términos hasta 2020.

Desde Podemos, Lorena González, lamentó de nuevo el fichaje de Sergi Enrich por parte de la Ponferradina tras ser condenado por grabar y difundir imágenes de contenido sexual sin consentimiento de la víctima.

Dedicación parcial para Castrillo

En otro orden de asuntos, el pleno de Ponferrada aprobó este viernes la la dedicación parcial, por un importe superior a los 26.0000 euros, para el concejal delegado de Deportes, Iván Castrillo, que asume las competencias de la Escuela Taller que hasta ahora llevaba la edil de Hacienda, Mabel Fernández.