Ponferrada talará 24 pinos y un castaño dañados en el parque del Temple para garantizar la seguridad en Cima El concejal de Sostenibilidad Mediambiental asegura que se trata de ejemplares «que no tienen viabilidad» y que «suponen un riesgo para las personas», según determina el avance del estudio sobre el arbolado de los parques de la ciudad encargado por el Ayuntamiento

Ponferrada ha iniciado este lunes la tala de un total de 24 pinos y un castaño dañados en el parque del Temple para garantizar la seguridad. Es la primera acción que se lleva a cabo atendiendo a las pautas marcadas por el adelanto del estudio sobre la situación del arbolado de este 'pulmón' de la ciudad encargado por el Ayuntamiento y que ya se ha realizado en otros espacios verdes. Las coníferas taladas se sustuirán por otras especies aptas y que se adecúen a los cambios relacionados con el cambio climático y a su ubicación fuera de un entorno forestal.

«Nos preocupa la seguridad, la conservación y que estén en buen estado», indicó el concejal de Sostenibilidad Medioambiental, Pedro Fernández, que indició en que el análisis realizado «nos traslada la urgencia de realizar una serie de acciones en algunos de los árboles que no tienen viabilidad, que no tienen otra posibilidad más que el apeo», reseñó.

La proximidad de la celebración de la Ciudad Mágica 2022, que tradicional reúne a centenares de personas y que este año vuelve al parque del Temple tras la pandemia, ha llevado al Ayuntamiento a solicitar un adelanto de el estudio de la situación de los árboles del parque para que Cima se desarrolle sin sobresaltos. «Nos preocupa la seguridad», insistió Fernández, que recordó como hace dos años se produjo algún desprendimiento de ramas durante el evento. «Más allá de la popularidad o no de las medidas, el ejercicio de responsabilidad es ver la situación cómo está y tomar las medida que haya que tomar porque lo que debe primar fundamentalmente es la seguridad de las personas», recalcó.

En este sentido, avanzó que se actuará «en aquellos árboles que tienen un riesgo inminente, mucha peligrosidad y que no tienen otro remedio». Se trata de 24 pinos «en algunos casos demasiado juntos y que no tienen ninguna posiblidad de mantenerse, con riesgo para las personas», subrayó. Una acción que se desarrolla con el objetivo de que «cuando empiece Cima ese riesgo ya no exista», apuntó Fernández.

El edil Pedro Fernández Robles, durante su comparecencia. / Carmen RAmos

Los árboles talados serán sustituidos por otros nuevos siempre «tratanto de adaptarnos a la situación de cambio climático e ir buscando especies que se adapten mejor a la situación que estamos viviendo actualmente», aseveró el edil. Entre las especies que se barajan están las frondosas y de diferentes tamaños y alturas para evitar en la mayor medida posible los daños que pueda llegar a causar el viento, tal y como avanzó el jefe de servicio del área municipal de Parque y Jardines, Roberto Canedo, que recordó que en los últimos meses se han producido tanto caída de ramos como vuelco de árboles.

En este sentido, Canedo insistió en el problema que afecta a todas las áreas urbanas, teniendo en cuenta que «los árboles no se consolidan igual que en un entorno forestal», por lo que ve preciso realizar estudios «que demuestren que hay riesgo en ciertos árboles y tomar las medidas oportunas para detectar esos riesgos». A su juicio, la tala de árboles en el parque del Temple «son medidas urgentes que tenemos que hacer antes de un evento multitudinario con una diana importante que es la que nos indica el riesgo de suceder un accidente».

En cuanto a las nuevas especies que se plantarán, Canedo señaló que se trata de buscar nuevas opciones «para salir de la monoespecie que tenemos en este parque con más del 90% coníferas», algo que considera que «no es bueno ni para el mantenimiento ni para el ecosistema».

Mejora de caminos

or otro lado, el Ayuntamiento de la capital berciana ha iniciado también los trabajos para allanar los caminos del parque del Temple para facilitar el tránsito principalmente durante las estaciones donde la climatología no acompaña. Se trata de una medida que atiende las reclamaciones de los vecinos para garantizar los paseos en esta zona, especialmente de las personas mayores.

El concejal de Sostenibilidad Medioambiental explicó que la actuación afectará a 600 metros lineales en el camino principal y a las dos entradas situadas en la calle de la avenida del Ferrocarril y en la avenida de Portugal. Las obras consistirán en realizar un tratamiento bituminoso «que permita el drenaje y que no dañe los árboles», aseveró Fernández.