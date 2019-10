Ponferrada es soul. La ciudad se reencuentra este fin de semana con los sonidos de la música negra de los años 60 en la segunda edición, que vuelve a la carga trece años después de su primera puesta en escena. La cita para los amantes de géneros como el jazz y el soul tendrá lugar el viernes y el sábado en la sala La Vaca con cuatro actuaciones en directo. Exposiciones, coloquios y la presentación de un libro llevarán el ambiente del festival a la ciudad

Si en aquella ocasión los grupos protagonistas fueron The Frank Popp Ensemble, Reverend Cleatus & The Soul Saviours y The Teenagers, para este año los organizadores quisieron contar con la participación de los portugueses TT Syndicate y Marta Ren & The Groovelvets, que actuarán el viernes, así como los ilicitanos Pasapogas Hammond Quintet y el granadino Tito Ramírez, que pondrán banda sonora a la noche del sábado.

Además, el viernes a las 19.30 horas tendrá lugar en el Museo de la Radio la presentación del libro 'El Hechizo del Groove', de Jaime Bajo. En el volumen, el autor analiza la cadencia rítmica que el jazz bautiza como 'swing', el falmenco como 'duende' o el rap como 'flow', a través de veinte personajes esenciales en la historia de la música como Irma Thomas, George Clinton, Rubén Blades, Roy Ellis, Benny Golson o Mulatu Astatke.

Las entradas para cada uno de los dos días están a la venta, al precio de 20 euros. Los interesados también pueden adquirir su abono para el festival por 35 euros. La puesta de largo del libro se complementa con una exposición, obra del artista Jaume Mira i Carbonell, que refleja a los artistas entrevistados en el libro, así como con la muestra fotográfica 'Impressions, que podrá verse durante el fin de semana en el bar Chelsea.

El resto de la música correrá a cargo de Los Hermanos Terrazas y Dj Von Mierda, que protagonizarán una sesión matinal, el sábado a las 13.00 horas, en el bar King-Kong. El fin de fiesta, esa misma noche, vendrá de la mano del DJ vallisoletano Ernie Lonesome Shack, a quien acompañarán los leoneses Constan Chao, Gerardo y Vaiche, así como los bercianos Von Mierda y Los Hermanos Terrazas.