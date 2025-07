Ponferrada renuncia a aprobar los presupuestos ante las negativas de la oposición a un acuerdo

Elbierzonoticias Ponferrada Martes, 1 de julio 2025, 14:28 Comenta Compartir

El equipo de gobierno de Ponferrada renuncia a la aprobación de los presupuestos de este año, cuyo borrador ascendía a 84 millones de euros, y prorrogará la cuentas de 2024, después de que haya sido imposible alcanzar un acuerdo con la oposición socialista y de que Vox ni siquiera se haya sentado a negociar.

Así lo comunicó este martes, 1 de julio, el concejal de Hacienda de Ponferrada, Luis Antonio Moreno, quien lamentó que el PSOE haya rechazado la última propuesta para sacar adelante estas cuentas, en las que se incluían algunas de sus peticiones, como por ejemplo dejar fuera, de momento, el dinero de la venta del solar del antiguo cuartel de la Guardia Civil.

«Incluso habíamos cedido en eso, pero nos han trasladado su negativa y hemos decidido no someter el presupuesto a pleno», explicó. «Cuando se produce una negociación siempre tiene que haber cesiones por ambas partes. Cedimos en algunas y otras que no. Son una serie de decisiones que ellos tomaron para decir que no y nosotros lo respetamos, aunque no lo compartimos. No tenemos mayoría y tenemos que adaptarnos», añadió.

Moreno también aseguró que «es una pena, pero esa es la realidad». «Quiero hacer una reflexión: quien pierde realmente es la ciudad de Ponferrada. Siempre he sido un defensor de que debemos contar con un presupuesto, por tener un anexo de inversiones ejecutable. Hay inversiones que van en ese anexo, obras previstas que no se van a poder ejecutar, como la Avenida de América, el Camino del Francés o la calle Ciudad de Bérgida. Numerosos proyectos que se van a quedar de momento en un cajón. Ya veremos si podemos comprometerlas más delante. Nuestra intención es llegar lo máximo posible y poder ejecutar proyectos de ese borrador. Lo veremos», afirmó.

Plan económico y financiero

Otra de las cosas que se ven afectadas por esta renuncia es el plan económico financiero que iba incluido en el borrador de presupuestos. Ahora será necesario elaborar otro y llevarlo a pleno. «He trasladado a los servicios municipales que hay que preparar otro para llevarlo a pleno. Iba ligado a los recortes del presupuesto, ahora hay que abordar otro que contemple otras medidas dentro del prorrogado de 2024», explicó.

Por último el concejal también lamentó que Vox ni siquiera ha querido negociar, según informa la Agencia Ical. «Por parte de Vox no hemos recibido nada, y cuando digo nada, es nada. Hasta una llamada que he hecho yo a la portavoz y no me cogió ni me devolvió la llamada. Ante esa negativa a negociar y la negativa del PSOE no vamos a someter a pleno el presupuesto. Hay que seguir adelante y trabajar», concluyó.