Ponferrada registra este año un «aumento significativo» de las estafas por Internet El comisario de Ponferrada, Miguel Ángel Martínez, junto al teniente de alcalde, Ricardo Miranda, y el concejal de Seguridad, Carlos Fernández. / Carmen Ramos El comisario consta la reducción de las denuncias por violencia de género y los delitos violentos / Defiende la «importante labor» de la Policía Nacional en la lucha contra el tráfico de drogas con una última operación con al menos ocho detenidos que todavía sigue abierta CARMEN RAMOS Ponferrada Martes, 2 octubre 2018, 14:04

«Ponferrada sigue siendo una ciudad segura». Así lo puso de manifiesto el comisario de la capital berciana, Miguel Ángel Martínez Redondo, durante la celebración de los actos del día de los Santos Ángeles Custodios, patrón de la Policía Nacional.

El comisario destacó, no obstante, como a lo largo de este año la Comisaría de Ponferrada ha constatado un «aumento significativo» en las estafas vía electrónica. Una lucha policial que Martínez Redonde reconoce que es «muy difícil» dado que «los servidores no están ni si quiera radicados en España» pero contra la que se sigue actuando.

Respecto a otros delitos el jefe de la Policía Nacional en la capital berciana destacó el descenso registrado en lo que va de año en el índice de delitos violentos -robos con violencia o con intimidación-, así como la contención de la lacra de la violencia machista que incluso «ha bajado un poco», destacó, resaltando la reducción del número de denuncias respecto a las que se registraron el año pasado por estas fechas.

El comisario puso de relieve también la «importante labor» que la Policía está desarrollando en la ciudad para intentar acabar con el tráfico de drogas y puso como ejemplo la la última operación que se saldó este fin de semana con al menos ocho personas resultaron detenidas en una operación contra el tráfico de drogas, dos de ellas ya en prisión. Sobre el caso, recordó únicamente que la investigación sigue abierta.

Anciano desaparecido

Por otro lado, el jefe de la Policía Nacional en Ponferrada aseguró que no existe actualmente ninguna novedad respecto a la búsqueda del anciano desaparecido hace ya más de un mes en la ciudad, Telesforo García Orallo. No obstante, destacó el esfuerzo de los agentes por continuar las labores para hallar pistas que permitan dar con su paradero. «El trabajo de la Policía es un trabajo tenaz y de constancia y no descartamos nada, seguimos buscando y lo que esperamos es que ese tesón logre resultados», concluyó.

Misa y condecoraciones

El acto institucional del día de los Ángeles Custodios se inauguró con una misa en la Basílica de la Encina en la que participaron los principales representantes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en la ciudad y representantes de las diferentes instituciones, entre ellos el teniente de alcalde, Ricado Miranda, el concejal de Seguridad, Carlos Fernández, y el presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Gerardo Álvarez Courel.

Tras la celebración de la eucaristía tuvo lugar la imposición de condecoraciones a los agentes. Unos actos que el comisario entiende que permiten a la Policía Nacional mostrar su labor, recordar a los agentes fallecidos que les han precedido en el servicio y afianzar los valores propios de la institución «porque las personas que son condecoradas nosotros las tomamos como ejemplo a seguir en el servicio al ciudadano». Todo ello dentro del objetivo de «servir y proteger», subrayó.