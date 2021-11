Ponferrada reforzará la vigilancia en el colegio Navaliegos y estudia una solución para mejorar el estado de las aceras

El Ayuntamiento de Ponferrada reforzará la vigilancia en el colegio Navaliegos y estudia, además, una solución para mejorar la situación de las aceras del entorno. Así lo ha anunciado la concejala de Infraestructuras, Carmen Doel, tras conocer las peticiones de los padres y madres de alumnos que este jueves llevaron de nuevo a la calle con un concentración reivindicativa a las puertas del centro escolar.

«Es un colegio céntrico en el que habitualmente pasa la Policía pero ante esta petición se incrementará la presencia policial y dar si cabe más seguridad a la zona». indicó la edil.

En cuanto a la situación de las aceras, la responsable municipal de Infraestructuras reconoce que « no están bien» y adelanta que «los servicios técnicos están estudiando una solución para una actuación global» sobre un pavimento «que no es el adecuado» y que «está en muy mal estado» pero que «nosotros hemos heredado y que no se ha estropeado ahora», aseveró.

Doel asegura que el colegio Navaliegos «no está para nada abandonado» y recuerda que el equipo de gobierno a través de la Brigada de Obras ha realizado recientemente trabajos como la pintura en el interior del centro y en la vivienda del conserje, que el exterior se ha pintado también dos veces y que se han instalado mosquiteras en el comedor. «Estamos muy pendientes de todo lo que necesitan y puntualmente les atendemos», subrayó.

No obstante, la edil subraya que desde el Ayuntamiento «atenderemos las deficiencias que manifiestan» desde el centro, al igual que ocurre con el resto de colegios del municipio, pero deja claro que «para nada es un colegio abandonado, ni mucho menos», teniendo en cuenta que «estamos atendiendo todas las llamadas que recibimos de la dirección en tiempo y forma», concluyó.