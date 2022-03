Ponferrada recupera la lucha feminista: «Tenemos que seguir en las calles reivindicando la igualdad»

El 8-M vuelve a la calle en Ponferrada y lo hace con un mensaje alto y claro: «Tenemos que seguir en las calles reivindicando la igualdad». La capital berciana ha vivido en la mañana de este martes dos de los actos convocados por la Asociación de Mujeres Feministas Bercianas y los sindicatos UGT y CCOO -este año por separado y tras un año de parón por la pandemia de la Covid-19- para defender la lucha y el empoderamiento de las mujeres en conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

Las organizaciones sindicales fueron las primeras en echarse a la callle con una concentración ante el edificio de los sindicatos en la capital berciana para lanzar un llamamiento sobre la necesidad de «plantar cara a determinadas corrientes políticas que surgen de ultraderecha y neonazis, que son antifeministas y que buscan que retrocedamos en derechos, que ponen en peligro recurso públicos necesarios en la lucha por la igualdad y contra las violencias machistas». Tienen claro que «no está todo conseguido y, por lo tanto, tenemos que seguir en las calles», apuntó la coordinadora de Igualdad de UGT Castilla y León, Gloria Milagros Ballesteros.

Entienden que la lucha de las mujeres se hace «día a día», concretamente los sindicatos a través del Diálogo Social, en la relación con las instituciones, en las empresas negociando convenios y planes de igualdad» pero consideran que un día como hoy «tenemos que salir a la calle y manifestar que estamos en esa lucha, en ese trabajo y posicionarnos frente a quienes quieren hacernos retroceder e incluso eliminar derechos ya conseguidos», defendió la secretaria de Igualdad en CCOO, Isabel Maroto.

Galería. Concentración de UGT y CCOO en el Día de la Mujer en Ponferrada.. / Carmen RAmos

Manifestación de las Feministas Bercianas

La Asociación de Mujeres Feministas Bercianas tomó el relevo de la reivindicación iniciada por los sindicatos con una manifestación que partió a las doce de la mañana desde la plaza de Lazúrtegui en dirección a la plaza del Ayuntamiento y que contó con la presencia del alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón, que estuvo acompañado por las concejalas de Juventud y Fiestas, Lorena Valle, y de Infraestructuras Carmen Doel.

La protesta fue en este caso menos multitudinaria que en años precedentes pero mantuvo intacta la defensa con la misma fuerza y arrojo de los posicionamientos feministas y la necesidad de avance de la mujer en la sociedad en materia de igualdad. La presidenta del colectivo, Noelia Fernández, defendió la Agenda Feminista convencida de que «hasta que la vida y el cuerpo de las mujeres no tenga como mínimo el mismo peso y la misma importancia que tiene la vida y el cuerpo de los hombres vamos a seguir una Agenda Feminista y protestando en las calles, no sólo los 8 de Marzo sino todos los días que sea necesario», apuntó.

Galería. Manifestación de la Asociacion de Mujeres Feministas Bercianas en Ponferrada. / Carmen Ramos

Asimismo puso el énfasis en la brecha salarial y la precarización del trabajo de la mujer convencida de que «la pobreza tiene nombre de mujer», porque «las mujeres que tenemos un trabajo y un salario seguimos bajo la brecha salarial», dado que «son las madres solas con niños y niñas las que forman el grueso de la población empobrecida de nuestro país y por eso estamos hablando de mujeres trabajadoras, no estamos hablando de que sea el Día de la Mujer como una fiesta, como una reivindicación o que haya que celebrar», señaló. «Estamos en un estado democrático de derecho donde la igualdad formal está recogida en todas nuestras leyes pero no hemos llegado, ni remotamente, a la igualdad real», subrayó Fernández.

La protesta de la Asociación de Mujeres Feministas Bercianas, que avanzó por las calles de La Puebla, General Vives y calle Ancha, tuvo una mención especial para las mujeres que viven en contextos de guerra como es el caso de las mujeres afganas, sirias, palestinas o de Ucrania que «precariza más todavía nuestra situación», teniendo en cuenta que en contextos de guerra «el cuerpo de las mujeres es siempre conquistado». «La precarización, las personas dependientes, los niños y niñas y las personas mayores van a depender de nosotras siempre en contextos de guerra por lo tanto hoy queremos hacer una mención especial a todas las mujeres que están viviendo en contextos de guerra que no son solo las mujeres ucranianas, desgraciadamente, hay muchas más mujeres en contextos de guerra en todo el planeta», recalcaron.

Sobre la división de la lucha del 8-M con la convocatoria de tres actos reivindicativos en Ponferrada, la presidencia de la Asociación de Mujeres Feministas Bercianas, Noelia Fernández, la justificó en la diferencia que supone que este año la manifestación «la convoca el feminismo» por lo que «no tenemos detrás el respaldo de un montón de siglas, casi todas pertenecientes a partidos políticos y a sindicatos que no tienen a Agencia Feminista dentro de su agenda, que no reivindican en el mejor de los casos la obvian y otros casos la atacan», aseveró Fernández. «No queremos ni queremos tener el respaldo de organizaciones que no tienen la Agenda Feminista como parte de su ideología política por lo tanto nos vemos en la calle las feministas», concluyó.