El PP de Ponferrada reclama destinar un millón de euros al arreglo de los colegios y su entorno inmediato

El PP en el Ayuntamiento de Ponferrada reclamó este jueves destinar un millón de euros al arreglo de los colegios del municipio y de su entono más inmediato. Una cantidad que es la que el equipo de Gobierno reserva dentro del proyecto de presupuestos municipales a las propuestas de la oposición. El portavoz popular, Marco Morala, avanzó que no entrará en «el juego de pedir cantidades imposibles en todos los sitios para ponerle deberes al equipo de gobierno, a sabiendas de que esas peticiones no serán atendidas». «Eso que lo hagan otros, para poder justificar luego un apoyo inmerecido al equipo de Gobierno», señaló.

Al respecto, el líder de la oposición municipal exigió a los responsables del Consistorio que den a conocer al resto de grupos el borrador de las cuentas para «comprobar que no insisten en unos tributos asfixiantes para los ponferradinos y los negocios». «Piden sugerencias, pero no entregan su proyecto de presupuestos, bien para que no se pueda constatar su inutilidad para activar el empleo, bien para terminar diciendo que todo lo que se proponga ya lo habían pensado ellos», criticó el portavoz de los 'populares', que insistió en que « sin analizar el borrador de los presupuestos no se pueden hacer aportaciones relevantes».

En ese sentido, Morala reiteró que la recuperación del empleo y la reactivación de la economía son las otras dos grandes prioridades que deben centrar las cuentas del Ayuntamiento para el año próximo. «Unos presupuestos que empujan a que haya menos empresas, menos empleos y menos habitantes solo pueden merecer nuestra reprobación», adelantó el portavoz del PP, que insistió en que los presupuestos «son el único instrumento eficaz para cambiar esta dinámica, pero el alcalde los quiere utilizar justo para lo contrario».