El PP de Ponferrada reclama dedicar el estadio Colomán Trabado exclusivamente a usos deportivos

El concejal del PP en el Ayuntamiento de Ponferrada Fran Domínguez reclama que el estadio municipal de atletismo Colomán Trabado se destine exclusivamente a usos deportivos y que las obras de mejora en las instalaciones se adecúen a los tiempos de parada de las competiciones y entrenamientos. «Aunque al equipo de Gobierno le parezca mentira, las instalaciones deportivas son para hacer deporte», ironizó Domínguez, que advirtió del riesgo de mayor deterioro si el estadio se destina a otros fines.

En ese sentido, Domínguez lamentó que las actuaciones en las instalaciones respondan al «antojo de la promoción de otras actividades que nada tienen que ver con el deporte y que deberían ubicarse en otros lugares». «No se trata de que no se hagan, sino de que el ayuntamiento haga compatible la práctica deportiva con la celebración de cualquier evento no deportivo, que no son cosas excluyentes», apuntó.

En la misma línea, consideró que «el concejal encargado de Deportes debería priorizar las peticiones de los deportistas ponferradinos, sin esperar a que se conviertan en quejas» y recordó que el período de uso más intensivo de los clubes deportivos, tanto de atletismo como de rugby, es entre septiembre y mayo, por lo que las obras «deberían ejecutarse entre junio y agosto». «Cualquier otro calendario trastocaría la práctica deportiva y es indefendible, porque la prioridad es el deporte ponferradino», insistió Domínguez.

Según el edil 'popular', estas instalaciones «se construyeron, se mantienen y se deberían arreglar para el deporte». Al respecto, lamentó que los deportistas afectados carezcan de otras instalaciones a las que trasladar su práctica deportiva e instó a los responsables del Consistorio a «priorizar» en el uso de las instalaciones. «Lo demás es servirse del deporte para la foto y la propaganda, pero no servir a los deportistas», concluyó.