Entrevista / Samuel Folgueral, candidato de USE Bierzo a la Alcaldía de Ponferrada «Ponferrada no puede permitirse cuatro años más en situación de desasosiego y seguir sumiéndonos en el blanco y negro» «Aparte de la falta de diálogo y de la incapacidad de gestión, el PP y CB se han dedicado exclusivamente a intentar ensuciar la gestión del equipo de gobierno anterior»

Con la experiencia de la gestión municipal bajo el brazo como ex alcalde de Ponferrada y concejal en la oposición por USE Bierzo, Samuel Folgueral afronta el reto de recuperar el primer sillón municipal en las elecciones del 26 de mayo. Para ello se presenta ante la ciudadanía «a ganar» con un equipo de gente «muy buena, con demostrada capacidad de gestión y de la calle» con la que está convencido que dará un gobierno estable a la ciudad y que será capaz de lograr el apoyo de Junta y Gobierno para recobrar su esplendor con «trabajo, trabajo y trabajo» a través de un ambicioso plan de reindustrialización.

Concurre por segunda vez como candidato de USE Bierzo a la Alcaldía de Ponferrada, ¿qué le animó a dar de nuevo el paso? ¿cómo lo afronta?

Dos cuestiones de relevancia para afrontar este cónclave electoral. La primera es que uno no puede mirar para otro lado y cuando ve la situación del municipio absolutamente decadente, haber dejado en el año 2015 una ciudad en color y encontrar cuatro años después en absoluto blanco y negro creo que esa ha sido una de las dos prioridades para tomar la decisión de seguir implicándome en la responsabilidad pública. Y la segunda es el cariño y calor de la gente de la ciudad, del municipio, que continuamente nos ha animado, nos ha impulsado, nos ha empujado a seguir participando e intentar implementar en el municipio propuestas de gestión porque nosotros nos consideramos gestores públicos. Con estas dos condiciones es con las que hemos tomado la decisión. Nos hubiera gustado seguir con una ciudad en color pero realmente lo que toda la ciudadanía vislumbra es una ciudad en un deprimente estado de blanco y negro.

¿Qué ha llevado a la ciudad a ese blanco y negro? ¿Cómo valora la gestión de estos últimos cuatro años?

Ha habido dos consideraciones de carácter prioritario para que esto haya ocurrido. Una de ellas es la incapacidad absoluta del equipo de gobierno de la señora Fernández Merayo y del señor Muñoz por gestionar este municipio que es el sexto de Castilla y León, con más de 60.000 habitantes y de una gran complejidad en la gestión y que requiere gente con diálogo, con capacidad e implicación con las administraciones superiores. Nada de eso se ha producido, todo lo contrario. Aparte de la falta de diálogo y de la capacidad de gestión que no se tiene se han dedicado exclusivamente a intentar ensuciar la gestión del equipo de gobierno anterior, cosa que nosotros cuando llegamos a un gobierno después de 16 años del Partido Popular podíamos habernos dedicado a no gestionar y a andar sacando trapos. Para eso hay otras administraciones, la de justicia fundamentalmente.

Nosotros venimos a gestionar los recursos públicos y nos dedicamos a trabajar por la ciudad hasta dejarla en color. Pero ha llegado un equipo de gobierno que se ha dedicado a intentar ensuciar, ha encontrado algunos 'partnes' externos que entendían que era mejor esa estrategia de ensuciar que la de apoyar y dialogar y entre todo ese batiburrillo se han dedicado cuatro años menos a gobernar y a gestionar los recursos públicos a todo, hasta el punto que nos consideramos la única oposición seria y con criterio que ha habido en estos cuatro años en el Ayuntamiento de Ponferrada. Se parte de que no ha habido la posibilidad de gobierno en el 2015 cuando nosotros propusimos un acuerdo de gobierno, fíjese la portavoz del Grupo Municipal Socialista lo que duró, se dedicó el PSOE primero a cortarle la cabeza, impedir un acuerdo de gobierno, y como premio aprobarle los primeros presupuestos del equipo de gobierno de la señora Fernández Merayo y del señor Muñoz. Eso entiendo que no puede volver a ocurrir.

Once candidatos y candidatas concurren a las elecciones municipales en Ponferrada lo que apunta de nuevo a una Corporación fragmentada, ¿cómo se enfrenta USE a esa posibilidad?

Ya tenemos una cierta experiencia porque creo que este mismo número de partidos políticos, con otras siglas, se presentó en el año 2015. Nosotros salimos a ganar unas elecciones, no salimos a otro escenario. Creo que tenemos capacidad de gestión, una candidatura de gente muy buena, de gente con demostrada capacidad de gestión y gente de la calle, es decir, somos lo más parecido al pueblo que puede haber en una lista, que une capacidad de gestión y cercanía con la ciudadanía, es más, salimos de ella y salimos a ganar. Que en un momento dado los resultados son otros, entonces en ese momento tendremos que valorar la circunstancia, cuál es matemáticamente el resultado y a través de los números y siempre priorizando que no somos susceptibles de ser reconocidos por el Partido Popular.

Nosotros venimos de un partido de centro izquierda del cual con una moción de censura hemos sido capaces de dejar al PP en los peores resultados de todo el arco democrático, no solamente los resultados electorales sino que la propia organización del Partido Popular ha quedado prácticamente sumida a rescoldos. Nosotros no somos susceptibles de ser considerados del PP. Por lo tanto, a partir de ahí, nuestra expectativa es ganar las elecciones e incluso ganando las elecciones tenderemos la mano para poder gobernar, cuatro ojos ven más que dos. Pero si eso no se produce habrá que ver matemáticamente los resultados definitivos y, a partir de ahí, buscar un gobierno estable, duradero y racional para la garantizar cuatro años de gobierno. No puede ser que vuelva a ocurrir que haya un gobierno débil, de ocurrrencias y que menos a gestionar los recursos públicos se ha dedicado a todo tipo de chanzas, habladurías y cursilerías. Eso nos ha generado graves problemas de relación con las instituciones superiores e incapacidad de detraer recursos públicos para poder afrontar los retos que precisa este municipio.

«Si nos dicen que digamos tres prioridades para la ciudad diríamos en primer lugar el empleo, en segundo lugar el empleo y en tercer lugar el empleo»

Tienden ustedes la mano para que en caso de que sea necesario conseguir un gobierno estable, ¿dependerá de colores políticos? ¿habrá líneas rojas?

Yo ya lo he dicho desde el primer momento, que nosotros lo que tenemos es que garantizar ese gobierno. Ponferrada no puede permitirse cuatro años más en la situación de desasosiego y de seguir sumiéndonos en el blanco y negro, por lo tanto, tenemos la obligación. Uno se presenta a unas elecciones a través de unas siglas con un programa, evidentemente quiere cumplirlo, pero luego el resultado electoral indicará cuál es el camino a seguir que siempre tiene que ser a través del diálogo y de la oferta. Decía Confucio que las decisiones relevantes en la vida se toman con la mente fría, con el corazón al lado y con la mano siempre tendida. Eso es lo que hay que hacer pensando siempre en el bien de la ciudad, siempre pensando en que cuando uno se presenta por unas siglas políticas y alcanza la confianza de la ciudadanía ya es responsable público de toda la ciudadanía por lo tanto tiene ser capaz de entender las necesidades de los que te votaron y de los que no. Hay que sentarse, hay que hablar y garantizar un gobierno estable, duradero y racional para que sea fuerte durante cuatro años para abrir la mano de las instituciones superiores que es lo que hay que hacer para detraer lo que necesitamos, empleo, empleo y empleo, y para eso necesitamos la tutela de la Junta.

Empleo para la ciudad, para la comarca, ¿cuáles van a ser las líneas estratégicas que desde USE Bierzo se van a seguir para fomentar la llegada de nuevas empresas que generen esa mano de obra?

Para nosotros esta campaña electoral no deja de ser una extensión de las políticas que hemos intentado plantear a la ciudadanía estos cuatro años en al oposición. No somos un partido político de la ocurrencia, de la loca carrera en quince días por decir una cosa y la contraria. Nosotros tenenemos una línea estable y lógica de responsables públicos con racionalidad en las propuestas y analizamos de manera natural cuál es la obligación de un responsable público en estos años para la ciudad que es garantizar un empleo. Si nos dicen que digamos tres prioridades para la ciudad diríamos en primer lugar el empleo, en segundo lugar el empleo y en tercer lugar el empleo. No hay que arrugarse ni que se te caigan los anillos por llamar a las puertas educadamente a través de la petición respetuosa.

Nosotros con la industria agroalimentaria y con el turismo bien desarrollados, que evidentemente necesitan mejorar, no seríamos capaces, eso dicen todos los estudios económicos, de garantizar una población de 150.000 habitantes, por lo tanto necesitamos reindustrializarnos y quien tiene la tutela para ello es la Comunidad autónoma que es la obligada en el ámbito del empleo. Sabiendo que es así no vamos a echar balones fuera, nos vamos a implicar y vamos a intentar detraer los recursos para atraer empresas y generar empleo en el campo industrial, todas aquellas que sean necesarias, todas aquellas que cumplan los marcos legales, lógicamente, de implantación, urbanísticas, de emisiones mediambientales... Tenemos la obligación de que la Junta de Castilla y León nos reindustrialice de manera inminente e inmediata porque necesitamos eliminar estos 10.000 parados que tenemos para que con un empleo estable y de calidad logremos resolver las necesidades básicas la población. Una vez resueltas se tendrán recursos disponibles para activar el comercio, el mercado, el consumo. Por lo tanto es obligado que se haga un plan de reindustrialización.

De todas formas, nosotros vamos a activar también medidas que sean complementarias como por ejemplo el acuerdo que hemos lanzado con la Asociación de Jóvenes Empresarios y con la Fele para intentar eliminar todos los 'se alquila' de los locales. Vamos a activar una propuesta para que el Ayuntamiento como mediador ante los propietarios y con el apoyo de la Fele hacer un banco de locales y ponerlos a disposición del emprendimiento. También vamos a crear una unidad de apoyo al emprendedor p para activar mediación con privados, con administraciones superiores, con línea de subvenciones, con línea de apoyo europea, con entidades financieras, para que puedan tener recursos. Vamos a crear desde el Ayuntamiento una Unidad de Apoyo Financiero a través de la macroconcejalía que ya tuvimos de 2013 a 2015 en la que la Concejalía de Desarrollo Económico y la de Hacienda trabajaban conjuntamente para generar expectativas de desarrollo. Para nosotros, lo primero es generar empleo, ser capaces de que eliminemos esa lacra terrible de 10.000 parados y paradas y podamos tener recursos económicos porque a partir de ahí se arreglan muchas de las necesidades que ahora mismo tenemos pendientes.

«Uno no puede mirar para otro lado cuando ve la situación de Ponferrada absolutamente decadente y en absoluto blanco y negro»

Y en materia de urbanismo, ¿qué proponen?

Conjuntamente a esta línea de empleo, la ciudad, además de tener recursos económicos tiene que aspirar a vivir bien por lo que Ponferrada tiene que dejar de ser heredera del urbanismo del siglo XX y tiene que adentrarse en el del siglo XXI, potenciando un urbanismo sostenible, inteligente, rehabilitador, de nuevo cuño, que es la tendencia en los espacios europeos de nueva referencia. Tenemos que se capaces de eliminar la congestión y humanizar el centro para que los espacios sean mejores para la relación humana, para que se pueda llegar a facilitar el mercado, el comercio, el consumo y también generar un estándar urbanístico para elevar nuestra calidad de vida y poder tener relaciones humanas, para eso vivimos en sociedad. Todo ello tenemos que hacerlo sacando a la periferia los elementos congestivos, la circulación vial ¿Cómo? Conentando toda la ciudad a través de los corredores perimetrales de circunvalación.

Quedan conexiones pendientes como avenida de Asturias-barrio de los Judíos, Flores del Sil-La Placa, Flores del Sil-barrio de La Estación-casco antiguo-carretera de Molinaseca. Todos esos ámbitos necesitamos circunvalarlos, crear los corredores perimetrales de la ciudad para vaciar de congestión el centro y poder humanizarlo y poder llegar a tener ese espacio de referencia para el mercado, para el consumo y para el comercio.

En materia municipal, ¿apuestan por la creación de alguna nueva concejalía? ¿Qué papel jugará la participación de los ciudadanos?

Todas nuestras ideas de desarrollo urbano parten de una propuesta que ya hicimos en el año 2015 en la que planteamos la revisión del Plan General de Ordenación Urbana, es absolutamente perentoria porque es un Plan General de 2007 que se creó cuando pinchó la burbuja inmobiliaria y que ya triplicaba el ámbito urbano de la ciudad, tenía pensado ingenuamente que íbamos a crecer tres veces la superficie urbana de la ciudad, algo absolutamente impensable. Evidentemente obliga a revisarse para humanizar el centro, para circunvalar periféricamente y para tomar decisiones que tengan que ver con la modernización de la ciudad que va a requerir de recursos externos de las administraciones superiores. Tenemos el Corredor Atlántico que nos a obligar en ese PGOU a fijar cuál es el papel de ese Corredor Atlántico en la ciudad que generará posiblemente una intermodalidad entre el tren, el transporte, ese famoso Centro Logístico.

También esas posibilidades de insertar la ciudad sanitaria. Nosotros queremos una ciudad sanitaria, no un Hospital Universitario del Bierzo sino una verdadera ciudad sanitaria que tenga una conexión directa con la A-6 y que a través de Cuatrovientos y de Fuentesnuevas nos conecte con el ámbito del Centro Logístico y que podamos tener una vía de alta capacidad que nos permita conectarnos con el mundo de las mercadurías, del intercambio comercial.

Todo eso que necesita interrelacionarse y detraer recursos de las administracines superiores, estamos hablando del Ministerio de Fomento, del Gobierno de España, de la Junta de Castilla y León y de todas las administraciones que tengan opciones de implementar recursos las necesitamos, como necesitamos también el diálogo y la participación que tenga el municipio con ellas.

Si adquirimos el gobierno de la ciudad, que todo hace pensar que nuestro papel va a ser relevante, ya nos da un aval, la ciudadanía va a querer nuestras propuestas porque para eso hemos alcanzado su confianza. Nosotros hemos sido el partido que aprobó un Reglamento de Participación Ciudadana por primera vez en el Ayuntamiento de Ponferrada, un reglamento que estuvo durante casi dos años a disposición de todos los colectivos, de todas las asociaciones. Fue un reglamento absolutamente transversal y consensuado por todos los agentes de la ciudad. Por lo tanto, con ese aval nosotros lo que tenemos que hacer es ponerlo a disposición de la ciudadanía, es decir, si tenemos un 'sillón 26' para que en la actividad plenaria la ciudadanía tenga una representación. Tenemos que activarlo, porque llevamos cuatro años sin él.

Si dice el RPC que para las cuestiones que tengan que ver con los presupuestos, con el mundo asociativo, podemos consensuarlo a través de un Consejo de la Ciudad que tiene que ser operativo no sólo a nivel simbólico para decir que tenemos una alcaldesa y un alcalde, eso no puede ser. El Consejo de la Ciudad tiene que ser representativo de todos los colectivos y tiene que ser operativo. No se ha conseguido nada en estos cuatro años. Tenemos que hacerlo fuerte y que sea participativo y nos pueda implementar acciones para que el gobierno del municipio tenga en consideración la participación de la ciudad.

Los sucesivos problemas con los contratos del transporte urbano y de la limpieza y recogida de basuras han coleado durante toda la legislatura. Se han denostado mucho los contrato que en su momento firmó Samuel Folgueral cuando era alcalde, ¿qué propuesta plantea USE Bierzo para desbloquear la situación de ambos?

Como dije al principio, cuando un equipo de gobierno como el de la señora Merayo y el señor Muñoz son incompetentes políticamente para la gestión inmediatamente la respuesta es denostar a los anteriores regidores. Nosotros llegamos al gobierno del Ayuntamiento de Ponferrada y no nos dedicamos a sacar exclusivamente trapos sucios, a demonizar al anterior equipo de gobierno, nos dedicamos a trabajar por la ciudad. Nos cogimos las necesidades que eran muchas y las situaciones complicadísimas que también eran muchas y nos las echamos a la espalda y tiramos al frente de la ciudadanía para sacarlas adelante. Podíamos haber tomado decisiones que fueran al albur absolutamente de jugar a no implicarse con la ciudad y dejarlas ahí y demonizar y denostar al anterior equipo de gobierno y no hicimos eso, nos dedicamos a trabajar.

«Nosotros desde luego salimos a ganar unas elecciones, no salimos a otro escenario»

No había un contrato de basuras y limpieza, pues hay que sacarlo. No hay un contrato del servicio de ayuda a domicilio, hay que sacarlo. Hay que hacer un contrato al servicio que corresponsa, pues hay que sacarlo. No nos dedicamos a decir es que como está muy mal, es que el TUP a los tribunales. No nos dedicamos a eso. Hasta un Campeonato del Mundo de Ciclismo nos lo echamos a la espalda y lo sacamos. Hemos sido, además, la envidia de las federaciones, del Consejo Superior de Deportes y del Comité Olímpico Español. Hemos sido una referencia en muchísimos campos porque nos hemos dedicado a trabajar no a demonizar.

Este equipo de gobierno se ha dedicado a demonizar un contrato como el de la basura, limpieza viaria y mantenimiento de parques y jardines que gozó de todos los vistos buenos de todos los técnicos de la casa, que tuvo un pliego de condiciones que no solamente es que lo aprobáramos en el Ayuntamiento sino que se envió al Tarcyl, al Consejo Consultivo, y se le dio el visto bueno, que se aprobaron los procesos que se nos indicaron desde los servicios técnicos y la asesoría jurídica del Ayuntamiento y que con nosotros, después de ahorrar más de dos millones de euros al año por él -cada tres años sale uno gratuito-, con nosotros ese contrato funcionó. Que hay que exigirle a la empresa y estar encima para el cumplimiento, correcto. Pero a qué se ha dedicado este equipo de gobierno, en vez de decir vamos a poner el contrato a funcionar, vamos a exigir el cumplimiento del contrato a la empresa adjudicataria, pues no, nos hemos dedicado a demonizarlo.

Folgueral junto al candidato de USE Bierzo a las Cortes, Santiago Macías.

Osea que para USE ¿no es un mal contrato?

No, no, no lo es, claro que no lo es, y eso lo sabe cualquier persona con dos dedos de frente. La calle como está sucia y abandonada, sí, está sucia y abandonada porque el Ayuntamiento y este equipo de gobierno le ha permitido al adjudicatario no cumplir el contrato sin ningún viso de intentar prosperar. Por el camino, los líos jurídicos del contrato. Fíjese usted como está el agua en Cáceres, cómo está el transporte urbano en Zarautz, cómo está la regulación del aparcamiento en la ciudad de Lugo...¿Qué es lo que está ocurriendo? Ahora hay una loca carrera entre las empresas privadas que se presentan a adjudicaciones y tienen una expectativa de ganar un concurso y si no lo ganan efectivamente recurren por si suena la flauta, y lo están haciendo, es una práctica habitual. Aquí la empresa que quedó fuera recurrió y con nosotros el juzgado le dio la razón al Ayuntamiento y ahí quedó. Sólo hay que fijarse cómo se alentó a la empresa para que recurriera. Es que el Ayuntamiento tenía que seguir en el interés general planteando un contrato que es bueno y que la única obligación que tiene es exigirle a la adjudicataria el cumplimiento del mismo.

¿La municipalización del servicio no entra en sus planes?

No, no, no, nosotros no hemos dicho nada de eso. Sobre los contratos lo que hay que ser es suficientemente riguroso para sentarse, dialogar, tener todos los datos, solicitar los informes técnicos precisos y valorar en su globalidad el contrato y aquella vía que garantice que es el mejor servicio para la administración, para los administrados y para la ciudadanía nosotros vamos a darle el visto bueno. Todo aquello que sea bueno para el municipio, todo, absolutamente todo, dentro del marco legal y dentro de los informes y del asesoramiento que compete es la decisión que vamos a tomar. Y eso lo vamos a hacer desde el primer día de gobierno. Tanto al transporte urbano como a la recogida de residuos eso hay que echarle mano desde el primer día. Primero, hay que poner a funcionar perfectamente el transporte, y segundo, la ciudad tiene que dejar de estar abandonada y sucia. Una vez que consigamos eso tenemos que trabajar para darle y dotarle desde la gestión directa o indirecta. Aquello que sea mejor para la ciudad nosotros es la decisión que vamos a tomar.

¿Qué llamamiento le haría a los ciudadanos para que se decanten por USE Bierzo en las urnas este domingo?

Dos cosas muy importantes. La primera es que la política es la mayor herramienta de transformación social que existe. No conozco ninguna otra que genera mayor capacidad de desarrollo, mayor potencialidad para un municipio, para un territorio. La política bien aplicada genera desarrollo, genera bondad, y mal aplicada genera blanco y negro, tristeza e injusticia. Por lo tanto es muy importante utilizar esa herramienta. Dicho esto, lo que quiero solicitarle con toda humildad y respeto a la ciudadanía que nos apoyen. Nosotros hemos demostrado una buena gestión, hemos reducido una deuda financiera heredada del PP de 52 millones a 39, un horizonte además de reducción absoluta de toda la deuda que no se ha cumplido a pesar de no haber hecho nada de inversión estos cuatro años en el Ayuntamiento de Ponferrada. Por lo tanto tenemos una capacidad de gestión demostrada y con ella y con la racionalidad, porque nosotros somos gente sensata en la aplicación de las políticas. queremos que la ciudadanía nos brinde su apoyo para poder hacer un gobierno estable, fuerte y duradero durante cuatro años. Son las únicas condiciones con las que las administraciones superiores creerán en Ponferrada para detraer recursos para hacer la Ponferrada del siglo XXI de verdad.