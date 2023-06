Ponferrada ha puesto este martes punto y final a un «mandato duro», según reconoció el alcalde, Olegario Ramón, durante la celebración del último pleno que tuvo lugar a tan solo cuatro días de la constitución de la nueva Corporación municipal, cuyo gobierno todavía está en el aire a la espera de que Coalición por El Bierzo acabe de deshogar la margarita y desvele a quién apoya en el pacto que dará el mandato al PSOE o al PP.

Ramón justificó la dureza del mandato en la «contingencia terrible» que supuso la pandemia del coronavirus «que a todos nos va a marcar de por vida» y a la que desde el gobierno municipal se hizo frente «con desconocimiento, con miedo y con frío», reconoció. En este sentido, puso en valor el esfuerzo realizado por todos los «grandes profesionales» del Ayuntamiento y de organización externas que se volcaron para ayudar. «Aunque viva mil años nunca agradeceré lo suficiente el trabajo realizado en ese momento tan duro por ese grupo de personas que ejecutaban las instrucciones que se daban», apuntó.

El primer edil de la capital berciana hizo un repaso por los momentos «muy duros» que ha tenido para él a nivel personal este mandato como el fallecimiento de un operario del servicicio de basuras o la muerte de una mujer atropellada en la terraza de un bar del centro de la ciudad. Por contraposición, en cuanto a los momentos alegres, Olegario Ramón puso de relieve la solución a los problemas de los vecinos y vecinas a «establecer una gran actuación de progreso y modernidad para la ciudad».

Ramón agradeció el trabajo desarrollado por su equipo de concejales y concejalas «para mejorar la vida de la gente» y también a sus colaboradores más cercanos. Un agradecimiento que hizo extensivo al «trabajo y compromiso» de los funcionarios del Ayuntamiento.

Tras manifestar su confianza en que la política no le haya «cambiado demasiado« en estos cuatro años como alcalde, que era algo que le «preocupaba especialmente», señaló, se despidió de todos los miembros de Corporación deseando que «les vaya muy bien» al tiempo que cerró la sesión.

Palabras también de agradecimiento y despedida fueron las pronunciadas por parte de todos los portavoces de los grupos municipales de PP, Podemos, CB, Cs, PRB y USE Bierzo en la última sesión del presente mandato.

«Trabajo, esfuerzo y lealtad»

Desde el Partido Popular, Marco Morala, manifestó el «inmenso honor» que ha supuesto para él ser concejal «de la ciudad donde nací, donde he crecido, donde vivo con mi familia». Agradeció el «trabajo, esfuerzo y lealtad» de los trabajadores municipales y al pueblo de Ponferrada por «su paciencia con este equipo de gobierno y con la oposición». Deseó lo mejor a los ediles que no continúan, especialmente a sus compañeros de filas: Rosa, Fran y Neftalí «por haber siempre estado dispuestos a trabajar con lealtad y tener una altura y una elegancia en todo momento». Para los que siguen Morala exigió «trabajo, esfuerzo y lealtad hacia Ponferrada». A la espera que se resuelvan las negociaciones con CB para formar gobierno, Morala no dudó en desear «la mejor de las suertes porque será también la mejor de las suertes para Ponferrada».

Desde la bancada de las formaciones que se despiden, Podemos, USE Bierzo, Ciudadanos, PRB, y PSLF, sus portavoces, hicieron lo propio agradeciendo el apoyo de compañeros y de la propia ciudadanía durante estos años. Todos y todas coincidieron en destacar el honor que ha supuesto convertirse en concejal en Ponferrada y animaron a la nueva Corporación saliente de las urnas el 28 de mayo a seguir en la senda del progreso.