Ponferrada pierde 800.000 euros para 11 obras con cargo a remanentes y salva 'in extremis' 2,2 millones para 24 actuaciones La alcaldesa de Ponferrada, Gloria Fernández Merayo, y el concejal de Obras, Roberto Mendo, durante su comparecencia. / Carmen Ramos La alcaldesa cree que 2018 ha sido un «muy buen año» para la gestión municipal al lograr 28 millones para inversiones CARMEN RAMOS Ponferrada Jueves, 3 enero 2019, 15:10

El equipo de gobierno de Ponferrada no podrá ejecutar finalmente 11 obras por importe de poco más 800.000 euros del listado de las 35 actuaciones que se realizarán con cargo a los remanentes de tesorería de 2017, tal y como avanzó este jueves la alcaldesa, Gloria Fernández Merayo, durante el balance de la gestión municipal en 2018 que calificó como «muy buen año» y del que se mostró «satisfecha». «Se han perdido poco más de 800.000 euros porque no ha dado tiempo», reconoció Merayo.

Entre las actuaciones que finalmente el Ayuntamiento no podrá acometer con los fondos de remanentes se encuentran el Plan Director del Camino de Santiago, la construcción de la glorieta de la calle Reino de León, así como diferentes trabajos de pavimentación de calles, dotación de mobiliario y mejora de parques, entre otras.

La primera edil destacó, no obstante, el hecho de que 'in extremis' se hayan podido «salvar» cerca de 2,2 millones de euros que permitirán acometer un total de 24 actuaciones. «En Alcaldía hemos estado firmando decretos hasta el 31 de diciembre», explicó la regidora municipal que puso de relieve la «responsabilidad» de los funcionarios a la hora de volcarse para que los proyectos pudieran firmarse antes de fin de año a fin de no perder las partidas. Una responsabilidad que por contra entiende que «no tuvieron los partidos de la oposición al presentar tres listas que al final no negociaron con nadie», lamentó.

Merayo puso el énfasis en la «sensatez» mostrada «al final» por alguno de los partidos de la oposición y confía en que esta situación no se vuelva a repetir en años sucesivos por el bien de la ciudad. «Ojalá hubiéramos podido cumplir con todo porque Ponferrada no se puede permitir el lujo de perder 800.000 euros en obras por la irresponsabilidad de la oposición, pero bueno, eso está ahí y yo espero que no vuelva a pasar», señaló.

Asimismo, indicó que el trabajo realizado por el equipo de gobierno ante el Ministerio de Hacienda y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha permitido hacer uso de los remanentes para invertir en obras. «Esperemos que la próxima vez haya posibilidad de mayor diálogo y de mayor acuerdo», manifestó. Espera, además, que el próximo año la cuantía de remanentes alcance «5,5 o 6 millones de euros» para inversiones y manifestó su confianza en el apoyo de la oposición para sacar los proyectos adelante. «Espero que no pase lo mismo y que no volvamos a tener un rechzo y un no por el no», recalcó.

La alcaldesa de Ponferrada cree que 2018 ha sido un «muy buen año» para la gestión municipal por lo que no dudó en destacar el «balance satisfactorio» de la actuación del equipo de gobierno al cerrar el ejercicio logrando 28 millones para inversiones en la ciudad en actuaciones como el ARU de La Puebla Norte, la recuperación del castillo viejo y el nuevo edificio sanitario, al que se suman los 56 millones de euros del plan de modernización de los regadíos.