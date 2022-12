El PP de Ponferrada pide explicaciones al Ayuntamiento sobre la tramitación del contrato para la adquisición de autobuses Lamentan que el desistimiento municipal supone «un empeoramiento del servicio», ya que no se podrá contar en los términos y plazos previstos con nuevos vehículos

El portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ponferrada, Marco Morala, pidió este lunes explicaciones al equipo de Gobierno sobre la tramitación del contrato por el que se iban a adquirir los nuevos autobuses para la ciudad, que terminó con desistimiento municipal y reclamación de una empresa al Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León.

Marco Morala, que recordó que el PP ha reclamado en muchas ocasiones lo que el equipo de Gobierno «está haciendo del transporte urbano en autobús en Ponferrada desde la adquisición de nuevas unidades hasta las frecuencias y las rutas», lamentó que el equipo de Gobierno «hace oídos sordos a las reclamaciones justas y razonadas de los usuarios», mientras que «cuando ha tenido que rectificar lo ha hecho siempre en el sentido que se le ha apuntado y por la presión popular».

El 'popular' denunció que el Consistorio ha sido «incapaz de preparar una buena licitación» para la adquisición de nuevos vehículos, por lo que «ha tenido que desistir de ella» en «un ridículo institucional que además supone «un empeoramiento del servicio», ya que no se podrá contar en los términos y plazos previstos con nuevos autobuses, «imprescindibles para sustituir a las unidades anticuadas que prestan servicio, con averías e incomodidad para los viajeros».

«Esperamos que no termine como en la compra de los anteriores en un fiasco que no gusta ni a los conductores ni a los usuarios y que demuestra que no son capaces de cuidar del servicio público de transporte urbano como los usuarios y Ponferrada merecen» apuntó Morala, al tiempo que advirtió que «a la vista del desistimiento y del recurso de una de las empresas al Tarcyl van camino del acostumbrado esperpento».