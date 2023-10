Ponferrada paraliza el cobro del mínimo de agua cuando no haya consumo en comunidades de vecinos

El Ayuntamiento de Ponferrada ha tomado medidas con respecto a la facturación del agua en las comunidades de propietarias, después de que se presentaran reclamaciones en base a la facturación del mínimo que se estaba realizando en los contadores de control instalados en el anterior mandato.

Así, ante esta situación y dado que la empresa Aquona está aplicando el concepto establecido en la Ordenanza fiscal en un sentido distinto a la interpretación que entiende el actual equipo de gobierno, el Ayuntamiento considera que no procede el cobro de ninguna prestación, ni siquiera del mínimo establecido en las tarifas, en los casos de las Comunidades de Propietarios en que el contador de control no tiene consumo, es decir, «no hay diferencia entre los metros cúbicos consumidos del contador general y la suma del consumo de los contadores divisionarios, no se cumple el hecho imponible, es decir, no existe prestación de servicio de suministro de agua potable y otros servicios complementarios».

El concejal de Hacienda y Régimen Interior, Luis Antonio Moreno, asegura que esta decisión «es la más justa» y con ella «solucionamos una queja vecinal y ayudamos a muchas familias que habitan en comuniades de propietarios y estaban pagando una tasa cuando no hacían ningun consumo».