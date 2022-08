Ponferrada hace parada en el Km 251 en una nueva edición del festival de jazz dedicada a Charles Mingus

Del 22 al 27 de agosto, Ponferrada acoge trece actividades en torno a la música que ha marcado los últimos cien años de nuestra historia. 'Km251 Ponferrada es Jazz' presenta un programa con tres extraordinarios conciertos en el Castillo Viejo a la vez que intensifica la presencia de música en la calle, con acciones de mañana y tarde en la Plaza de los Molinos, música callejera por la ciudad y un concierto de cierre en la Plaza del Ayuntamiento, además de mantener la residencia artística y una proyección sobre Charles Mingus, instrumentista al que se dedica esta séptima edición del festival.

El Castillo Viejo acogerá a tres de los músicos más destacados del panorama jazzístico nacional. El cuarteto de Gonzalo del Val presentará el 24 de agosto su nuevo trabajo, Cancionero, uno de los mejores discos de jazz de 2020 según la crítica. El joven pianista menorquín Marco Mezquida, que acompañará a del Val el miércoles, estará con su propio trío el 25 de agosto con temas de su último trabajo, Letter to Milos. Por último, el viernes, 26, Tino di Geraldo Quintet presentará Concert bal, el último disco de este conocido percusionista y compositor, en el que han participado un gran número de músicos, desde Carles Benavent a Perico Sambeat o Tomasito.

La Plaza de los Molinos, a la entrada del Polígono de las Huertas, acogerá tres conciertos y la proyección del documental Charles Mingus: Triumph of the Underdog (martes, 21,30 horas). El lunes, 22 agosto (13 horas) actuará el cuarteto The Chilling Joyas, que trabaja la fusión entre el jazz, la bossanova y la canción panhispánica; el martes, 23 agosto (20,30 horas), será el turno para Jazz Bizarro, que une a un puñado de alumnos del Conservatorio con los multiculturales Ciclones del Becerril y sus festivos directos; y el miércoles, 24 agosto (13 horas) intervendrá el cuarteto que trabajará a lo largo de la semana en la residencia artística con Mars Wavez, grupo berciano dedicado a la música urbana que se mueve en los ámbitos del reggae, el hip hop, la música electrónica o el rhythm and blues.

Concierto de cierre

El resultado de esta residencia artística se podrá disfrutar en el concierto de cierre del sábado, 27, en la Plaza del Ayuntamiento, donde les acompañará la marching band navarra Broken Brothers Brass Band, que repite en el festival tras su paso en un 2021 limitado por la pandemia. Este grupo callejero de trompetas, trombones, percusionistas y saxofonistas hará un recorrido de mañana por la parte baja de la ciudad y de tarde por el Casco Antiguo. El jueves y el viernes a las 13 horas, además, se celebrará un «vermú jazz» en la terraza del Turco de Manila para escuchar grandes clásicos de jazz a la hora del vermú.

Las localidades para los conciertos del Castillo Viejo, que serán a las 21 horas, están a la venta al precio de 12,50 euros, en la web del Bergidum y en taquilla a partir del lunes, 29. Existe también un abono para los tres conciertos de 30 euros a la venta solo en la taquilla del Bergidum, hasta que exista disponibilidad. El Festival está organizado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Ponferrada a través del servicio del Teatro Bergidum y cuanta con el asesoramiento del guitarrista ponferradino Gío Yáñez y con una pequeña ayuda, este año, de la Junta de Castilla y León.