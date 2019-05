Entrevista / Pedro Muñoz, candidato de Coalición por El Bierzo a la Alcaldía de Ponferrada «Ponferrada necesita un alcalde bercianista, necesita que los ponferradinos tomen decisiones por sí mismos» El candidato de Coalición por El Bierzo a la Alcaldía de Ponferrada, Pedro Muñoz. / CARMEN RAMOS «No haremos nada en contra de los vecinos, que ya es mucho. En esta ciudad nos hemos acostumbrado a que una vez que acaban las elecciones hace cada uno su voluntad, sobre todo el alcalde sin consultar a ninguno vecino, no les importa» CARMEN RAMOS Ponferrada Martes, 21 mayo 2019, 17:44

«O César o nada». Pedro Muñoz va a por todas para convertirse el 26 de mayo en el primer alcalde bercianista de Ponferrada. Coalición por El Bierzo pone a los ciudadanos en el eje central de su programa sobre el que vertebra la creación de empleo con un plan de reindustrialización que convierta al macropolígono de El Bayo, «la tabla de salvación» de la comarca, en zona franca potenciando los incentivos para facilitar el asentamiento de empresas. Todo ello sin olvidar el sector de la pizarra y la investigación de nuevos materiales como el grafeno. Desde CB defienden el cogobierno «en la Alcaldía o en la oposición» y apuesta por ampliar la representación de los bercianistas en la Diputación y llevar la voz del Bierzo a la Cortes regionales.

Coalición por El Bierzo concurre de nuevo a las municipales para hacerse con el primer sillón municipal, ¿con qué expectativas?

O César o nada, así de sencillo. Yo me presento para ser alcalde de Ponferrada porque Ponferrada necesita un alcalde bercianista, lo necesita, no es una cuestión de negociaciones, de pactos, ni de nada, necesita un alcalde bercianista, necesita que los ponferradinos tomen decisiones por sí mismos. Cuando nosotros advertimos que tenemos una Concejalía de Participación Ciudadana en la cual se consulta a los vecinos todo lo que estamos ofreciendo lo que hacemos es proponer que cada uno de los ponferradinos sea alcalde de esta ciudad. Si le pedimos cooperación a los partidos contrarios cómo no se lo vamos a pedir a los vecinos. Lo que tienen que hacer los ponferradinos es decidir sobre su propio destino, por eso hablo de la necesidad de que haya un alcalde bercianista, por primera vez, que no estemos en manos de gente que fuera de aquí que toma decisiones sobre nuestro futuro, y lo que es peor, sobre nuestro presente, porque sobre nuestro futuro ni siquiera podemos tomar decisiones nosotros pero sobre el presente. Nos cierran las centrales, nos quitan el empleo, hacen una transición que le llaman justa cuando es la más injusta del mundo. La transición ya está hecha, está acabada y es injusta, lo sabe todo el mundo. Entonces qué vamos a hacer, votar a los que arruinaron, destrozaron, mangonearon y siguieron engañando a la gente o votamos a gente bercianista que diga, no, a mí no me vas a engañar porque yo no represento a tu partido, represento a los ponferradinos. Esa es la diferencia.

¿Sobre qué pilares van a trabajar para conseguir ese objetivo?

Ponferrada es la ciudad de Castilla y León que más paro tiene. Todo el mundo habla de que hay que crear trabajo, pero es que hasta ahora los únicos que han dicho cómo se recuperan los empleos perdidos es Coalición por El Bierzo. La zona franca del Bayo es la salvación de la empleabilidad del Bierzo si conseguimos que sea zona franca, donde se pueden meter 500 o 600 empresas y recuperar los 5.000 empleos mineros que hemos perdido.

¿Qué incentivos ofrecen?

Nosotros ofrecemos ventajas fiscales de zona franca. A los empresarios les ofrecemos un terreno gratuito o ventajas fiscales como zona franca y no lo dudan porque tributariamente pueden mantener su empresa porque los impuestos no le acogotan hasta que su proyecto transformado lo pueden vender. Esto es lo que quiere un empresario, ventajas fiscales y competitivas. Se está discutiendo por qué una empresa que linda con el País Vasco tiene una exención tributaria entre el 25 y el 30% con una carretera de diferencia y una empresa a diez metros de otra tiene una ventaja que se llama cupo vasco y aquí en Castilla y León no la tienen, pues eso es lo que pedimos. Muchos que piden igualdad de trato, como Ciudadanos o el PSOE, resulta que están potenciando el cupo vasco o llevando el dinero a Cataluña para que no se enfaden ya más de lo que están. A nosotros nos cierran las centrales, nos quitan el carbón, explotan el agua y resulta que pedimos una zona franca y todo el mundo se calla, por qué, porque es una idea de Coalición por El Bierzo de hace cuatro años cuando todo el mundo se reía, ahora resulta que están llegando hasta Onzonilla en León.

¿Dónde va a quedar entonces el Cylog? ¿Es compatible?

Perfectamente. Entre una zona franca como El Bayo con 14 millones de metros cuadrados o una con 100.000 metros ¿cuál elegimos? ¿cuál ofrecemos? A mí el Cylog me parece perfecto que se monten empresas, que se den licencias expréss, pero si no elegimos una resulta que nos quitan las dos. Del Cylog al Bayo no hay comparación. Como vamos a ir en contra. Hablamos del Icamcyl, Tvitec es la mayor empresa de cristales de Europa y probablemente del mundo, resulta que quiere los laboratorios para investigar sobre vidrio y nuevos materiales y el centro tecnológico está en el Parque Científico y Tecnológico de León, ahora se va a abrir otro centro en La Robla y aquí tenemos la sede social, el domicilio del director de Icamcyl. Si alguien considera que el Cylog es mejor para zona franca no vamos a ser nosotros los que nos opongamos pero si me dan a elegir a mí y nosotros tenemos poder la decisión está tomada. Con 14 millones de metros cuadrados para una zona franca, con comunicaciones perfectas, no cabe la menor duda. Porque aquí en El Bierzo o nos salvamos todos o no se salva ni Dios.

¿Y cómo nos salvamos, porque oímos reiteradamente la necesidad de crear empleos pero poco hemos avanzado?

Es que nadie se ocupa de que quieren cerrar Cosmos, de que no quieren abrir Forestalia, de que están en peligro muchos empleos, Roldán cuidado con eso y, sobre todo, la pizarra que es el único sector primario que tenemos y está en peligro porque hay unas comunicaciones horrorosas con La Cabrera, no pueden salir apenas los camiones, están hartos de clamar en el desierto sobre unas buenas comunicaciones. Todos los residuos de la pizarra pueden ser utilizados. Nosotros somos partidarios de una economía azul, entendemos que el residuo cero es el residuo verdadero, los residuos no existen en el programa que nosotros llevamos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Perder el tiempo. En este sentido, dos ideas. La primera, que lo que tenemos no me lo toquen: LM, Roldán,..A LM hay que ponerle una autopista al cielo si la necesitan porque están creando empleos y si les damos facilidades crearán el doble, porque las energías alternativas es a lo que ya vamos pero no dan para nada pero sí la fabricación de palas, pero no le damos facilidades ni para sacar la pala del angar entonces ¿qué nos pasa?

¿Dónde queda ese proyecto para facilitar la salida de la producción a la A-6?

Yo no sé si tiene que ser una rotonda o una recta directa a San Miguel. Nosotros no podemos contemplar las necesidades básicas de cualquier empresa porque si hablas con Roldán o cualquier empresa les pasa lo mismo, tienen problemas de comunicaciones, de salida, porque están mal estructuradas. Es evidente que sobre la marcha no vamos a improvisar un programa alternativo pero todas las empresas que estén ubicadas en Ponferrada o en El Bierzo tendrán esa facilidad y con un trato directo y personalizado. Quién tiene más interés que un alcalde bercianista, un Consejo Comarcal bercianista, una Diputación bercianista de que las empresas del Bierzo tengan todas las ventajas. La pregunta es ¿cómo les vamos a ayudar? Son ellos los que tienen que plantearlo. La respuesta es un feedback. Hay gente a la que se le quiere por lo que da, pero hay gente a la que se le quiere mucho más por lo que pide. Ojalá todas las empresas nos pidieran muchísimas cosas para que pudiéramos aceptarlas pero las competencias municipales son las que son. Las respuestas a esas preguntas tienen que venir primero por las preguntas, entonces claro, cómo le voy a decir yo a Tvitec o a LM cómo tiene que organizar su empresa. El Ayuntamiento está abierto con las puertas de par en par, vamos desde el minuto uno, desde el día de la toma de posesión, eso está claro.

¿Cuáles son los pilares fundamentales del programa que desde Coalición por El Bierzo defienden?

Primero, nosotros creemos que el mantenimiento de lo que tenemos y la recuperación económica de todo El Bierzo es vital en tres sectores: apuesta laboral, reindustrialización, apostando por la zona franca del Bayo, y el mantenimiento de la pizarra y, sobre todo, la investigación de nuevos materiales como el grafeno.

Un material este último por cuya investigación han apostado firmemente

Nosotros ya lo dijimos hace cuatro años como propuesta estrella. En La Robla o en Asturias ya están investigando.

¿Por qué aquí no hay esa apuesta?

Porque no saben, la gente no lo hace por mala fe, lo hace porque desconoce. Cuando nosotros propusimos lo del grafeno se reían, no sabían de lo que hablábamos, del carbón y de aprovechar los residuos del carbón, transformarlos. Hoy se hacen parches de insulina con grafeno, chalecos antibalas, miles de cosas. Nosotros no queremos sólo investigar, lo que queremos es hacerlo aquí. Ahí tenemos la Ciuden. En el National Grafeno Institute de la Universidad de Manchester está la primera autoridad probablemente en el mundo sobre la investigación del grafeno y que es del Bierzo. Lo que hay que hacer es decirle que vuelva a su casa donde tiene el mejor laboratorio del mundo para investigar, la Ciuden y todos los residuos de carbón del mundo para investigar.

¿Ve en ello una fuente alternativa de empleo para la comarca?

Pues claro. Nosotros tenemos que contactar con esta persona, una autoridad mundial en el tema, berciano, un ingeniero ponferradino. Defendemos también el sector de la pizarra donde trabajan hoy en día 1.500 personas de Ponferrada y que genera 2.000 o 3.000 puestos de empleo indirecto. No olvidamos tampoco los nuevos nichos de empleo en el medio rural. Aquí a todo el mundo se le llena la boca con el medio rural, para qué, para que viva la abuela y cuando se muera arreglar la casa para ir a pasar allí el fin de semana. No. Tenemos que potenciar a los nuevos creadores, artistas, arquitectura, patrimonio, ganadería,... Es algo que va a durar toda la vida.

¿Se plantean crear alguna nueva concejalía o fomentar alguna de las áreas municipales articulando medidas para dar mayor entrada a la participación?

No haremos nada en contra de los vecinos, que ya es mucho. En esta ciudad nos hemos acostumbrado a que una vez que acaban las elecciones hace cada uno su voluntad, sobre todo el alcalde sin consultar a ningún vecino, no les importa. Si arreglan una calle es porque lo deciden ellos no porque los vecinos lo pidan. Una consulta previa a los vecinos es fundamental. Nada en contra de la ciudad ni de los ciudadanos. Si el ciudadano es el eje fundamental de nuestro programa ¿cómo vamos a ir en contra del ciudadano? Es absurdo. No hacer nada en contra de los vecinos es una actuación capital, algo que es extensible a todas y cada una de las concejalías que nosotros administremos tanto desde la Alcaldía hasta la última concejalía. Y con otra particularidad, no sólo se consultará sino que también la responsabilidad absoluta y final será del concejal de turno, es decir, no será un edil florero, que siga instrucciones, no será un político domesticado sino uno salvaje, libre, que tome decisiones por sí mismo pero que se responsabilice de las decisiones que tome ante todos y ante la ciudad.

Retoman en esta ocasión la construcción de la Ronda Sur como una de las propuetas estrella del programa

Dentro de la revisión del nuevo Plan General de Ordenación Urbana ya estaba contemplado lo que le llaman la Ronda Sur. Todo el mundo habla de ella pero nadie la ha acometido. Se trata de comunicar Flores del Sil, desde la zona del auditorio, con el barrio de San Andrés, sin que entre por La Estación. Esta es la M-30 de Ponferrada si habláramos de Madrid y descongestionaría porque llevaría el tráfico desde la zona de Flores del Sil hasta la salida de Ponferrada. A nosotros nos parece muy interesante acometer esta obra porque es el diseño del nuevo PGOU que acota la ciudad ya, es decir, marca un límite por esta zona y, además, la descongestiona, descongestiona el centro, la avenida del Castillo porque sino es inhabitable, no sólo para que la gente que habita en las casas o que vive cerca del castillo sino por las visitas, es imposible, y más en verano. Esto es lo que hay que hacer, que el tráfico se desvíe y que la gente, además, tenga añadido un carril bici, que es la gran obra que nosotros proponíamos hace cuatro años y que comunica la zona alta a través de esta Ronda Sur para llegar hasta el hospital por Cuatrovientos y volver. Si queremos hacer una ciudad europea tenemos que poner a la gente en bicicleta y a andar, que camine y ande en bicicleta con seguridad. Esto es lo que queremos una ciudad habitable para la gente no para los coches, que son necesarios pero tienen que ser compatibles. Es la ciudad del futuro que queremos hacer.

En la última legislatura CB ha tenido representación en el Ayuntamiento con dos concejales, ¿aspiran a más?

En esta última legislatura nosotros hemos conseguido dos concejales trabajando en dos concejalías. La primera que pedimos fue Medio Rural, que era la más modesta y la más abandonada, y Bienestar Social. Yo lo único que le pido a los ponferradinos es que valoren la actuación de estas dos concejalías y de las demás y les ofrezco la oportunidad de que el trabajo, sin tener el poder de la Alcaldía, sirva de ejemplo de lo que serían las otras nueve restantes si Coalición por El Bierzo gobernara y que pensaran cómo podría ser esta ciudad.

Nosotros evidentemente hablamos de cogobierno siempre. Si ganamos ofreceremos posibilidades a otros partidos de integrarse. Gente íntegra, con capacidad y con deseos de colaborar tendrá a su disposición los medios necesarios. Si perdemos, ya desde ahora mismo ofrecemos nuestra colaboración y lealtad absoluta, como lo hemos hecho en estos cuatro años. Cuando yo dije que mi compromiso era con la ciudad, lo único que podría haber abandonado es Ponferrada, nunca el Ayuntamiento. Mi compromiso era con Ponferrada y cuando yo dije aquí estoy en esta concejalía hasta el día de hoy que sigo estando hasta el día 26, igual que mi compañero. CB también ha sido leal a los pactos en el Consejo Comarcal del Bierzo.

¿Cómo valora el trabajo realizado en esta legislatura?

Yo valoro el trabajo nuestro, el de los demás no, teniendo en cuenta que hablo de responsabilidad y la responsabilidad es de cada uno. A mi lo que me hace gracia es que alguien valore el trabajo de los demás y no el suyo propio. Por qué no le pregunta a Olegario cuál es la valoración de su trabajo, no la de la alcaldesa que ya sé que la que tiene, lo sé hasta la de Morala, de IU y de una parte de Ciudadanos también. La pregunta es ¿cómo valoran el de ellos? Un gobierno de 16 personas contra 9. La gente que no se olvide que quien ha gobernado Ponferrada son 16 personas en la oposición. Cuando dicen la ciudad está sucia, con 16 bien se podía haber limpiado cambiando el gobierno o dando las órdenes precisas igual que pasó con las obras del medio rural.

Pero han compartido gobierno...

La opción de gobierno es el día a día de una comisión de gobierno que son asuntos de trámite directo.

También temas fundamentales como la situación de los contratos del transporte urbano y la limpieza

Ellos, nosotros nada, yo no sé ni como va. La valoración es que no está hecho. Quiere que le hable de Carflor que sí se resolvió. Yo creo que son cosas que se tenían que haber cerrado a los dos meses de estar ahí.

¿Qué ha faltado?

Voluntad política por parte de quien tenía que haberlo solucionado, pero de todos, no del concejal de turno, de 16 de la oposición. Unos se fueron a Burgos a decir mira el transporte público de Burgos es como hay que hacerlo aquí. Ven aquí, pon una mayoría y hazlo. ¿Por qué no se ha hecho? Yo no te dejo hacer pero tampoco te digo como lo hago porque no quiero, porque no me da la gana, pero lo haces mal. Pero cómo se iba a hacer bien, si se ha llevado 400 veces a comisión, si no se han puesto de acuerdo ni siquiera en las comisiones. Los presupuestos, pero en qué cabeza cabe que Ponferrada sólo haya aprobado unos presupuestos con la abstención de un grupo político y tres presupuestos del 2017, 2018 y 2019 estén sin aprobar, con 16 personas en la oposición, por favor exactamente de qué me están hablando. Que hubieran traído los suyos.

¿Ha fallado el consenso?

El consenso mío es con la ciudad. Por nuestra parte no ha faltado consenso ni diálogo, nosotros somos los primeros que nos abrimos a dialogar. Con quién íbamos a dialogar. El consenso sólo se puede hacer cuando hay una mayoría. La pregunta es ¿por qué no se ha llegado? Si nosotros somos 9 -7 y 2- y los otros son 16 de qué acuerdo me habla, con quién llego yo a un acuerdo, con quién, si hay 16 que se pueden poner de acuerdo y hay 9 que no son capaces de sacar las cosas, con quién llegas a acuerdo. Si no ha habido volutad no de diálogo sino de acuerdo, porque diálogo ha habido de todo el mundo, yo nunca he visto hablar más en un sitio que en el Ayuntamiento de Ponferrada, nunca, pero eso sí, qué hay de lo mío, es lo primero, y una vez que qué hay de lo mío ya hablamos de lo tuyo. Eso es lo que ha pasado, con lo cual 16 personas no han impuesto su criterio porque no se han puesto de acuerdo, pero ellos.

Los buenos resultados de las elecciones de 2015 llevaron al bercianismo por primera vez a la Diputación, ¿cómo valora esta andadura?

Es imprescindible estar en la Diputación. El Bierzo es la tercera parte de esta provincia. Es verdad que siempre ha habido diputados de la comarca pero no siempre bercianistas con lo cual si hay dos diputados de del PP y del PSOE van a hacer lo que digan el resto de diputados del PP y del PSOE de la provincia con lo cual El Bierzo está absolutamente maltratado y marginado en la Diputación. Es cierto que con mi presencia allí ha habido muchos acuerdos de colaboración y cooperación no de confrontación. Hemos conseguido más en cuatro años que en 40 de democracia, es cierto, no sólo en número de inversiones como en cuantía. Eso con una mayoría absoluta del PP. Imaginemos que no la tiene, como va a ocurrir en este caso, y pudiéramos tener la vicepresidencia de la Diputación que es lo mínimo que pudiéramos tener aquí en El Bierzo por entidad, por número de habitantes y porque tenemos hasta el edificio. Es que en toda la provincia no hay otro sitio donde haya una vicepresidencia de Diputación. ¿Por qué? Porque hay 150.000 habitantes globales aquí.

Estar en la Diputación es imprescindible, como es imprescindible estar en la Junta de Castilla y León si pudiéramos llegar, y de hecho en eso estamos ahora, para que nuestros niños coman caliente, para que tengan comida cocinada en el día, para que tengamos un geriatra, para que tengamos radioterapia, para que tengamos cosas, porque la Junta es el gobierno real del Estado de las autonomías, donde reside el poder real. La diferencia de las autonomías a la Diputación es que allí se legisla, se hacen leyes y cuando haces esas leyes aplicado del Bierzo pues mejoras El Bierzo. Si la ley y el desarrollo posterior por un reglamento te lo impide pues evidetemente da igual, no puedes hacer nada, con lo cual nuestra presencia en las Cortes es muy importante y creemos que podemos llegar a las Cortes y debemos llegar. Yo sé que esto es un camino difícil de explicar porque la gente sigue teniendo en la cabeza un bercianismo victimista pero nosotros hemos demostrado en todo este tipo que se puede conseguir muchísimo más con poder. Siempre he dicho que si las Cortes no vienen aquí tenemos que ir nosotros a las Cortes, si la Diputación no nos atiende tenemos que ir nosotros a la Diputación, si los ayuntamientos, incluido el de Ponferrada, no te atiende bien tenemos que tomar el Ayuntamiento. Esa es la idea del bercianismo: tomar las riendas de nuestro destino, que nadie lo tome por nosotros, y si alguien nos niega algo ir allí y decir ¿cómo dices? Si tú nos lo niegas yo te voy a negar el pan y la sal porque estás cometiendo una injusticia con nosotros y eso es lo que vamos a hacer.

Once candidaturas concurren en estas elecciones al Ayuntamiento de Ponferrada. Todo apunta a que volverá a ser una Corporación fragmentada, ¿cómo lo valoran? ¿habría posibilidad de pactos?

Yo estoy seguro de una cosa, la experiencia de un gobierno minoritario como ha habido, de 9 -7 más 2- por un lad, y 16 por otro no se va a volver a repetir incluso aunque se dé la misma fragmentación o similar, es imposible, porque si algo han aprendido los ponferradinos y si algo hemos aprendido los concejales es que esto ha sido un injusticia para la ciudad, el tratamiento que se ha dado a esta ciudad como resultado de unas municipales ha sido una injusticia. Yo no quiero someter otra vez a esta ciudad al castigo innecesario del capricho de algunos para no llegar a un acuerdo de una mayoría.

Creo que todas las candidaturas que se presentan, las que tienen posibilidades de salir y las que no, tienen la voluntad de conformar un gobierno estable, que haya la lógica de la política, es decir, un gobierno de mayoría que pueda tomar decisiones y una oposición que pueda controlar la acción de gobierno. Es el ABC de la política, uno toma decisiones y gobierna y el otro controla esa acción de gobierno para decir lo que está bien y lo que está mal. Si los ciudadnos luego consideran que la acción de gobierno es buena volverán a dar su apoyo y si creen que es mala no. Aquí no, aquí ha habido un gobierno minoritario, una oposición mayoritaria y lo que se juzga qué es, lo que hizo la oposición mayoritaria que es el gobierno verdadero o lo que hicieron 7 personas que intentaron sacar adelante cosas para la ciudad con las dificultades gravísimas de 16 personas que se oponían sistemáticamente a todo. ¿Eso es lo que va a ocurrir? Pues que ocurra, pero yo creo que ninguno tiene esa voluntad y creo sinceramente que va a haber acuerdo. No sé si alguien ganará con mayoría absoluta, si será un bipartito, si será un tripartito, no sé lo que va a pasar porque los resultados están en manos de los ponferradinos, pero la voluntad nuestra es fácil, con nosotros nunca habrá un problema, es imposible, porque si gobernamos ofreceremos la posibilidad de incorporarse a nuestro gobierno a aquellos que tengan la voluntad de hacerlo y si somos oposición estaremos a disposición de aquellos a los que los ciudadanos hayan dado la confianza para sacar a esta ciudad adelante, aquí y en todos los municipios.

¿Por qué tienen que votar los ponferradinos a Pedro Muñoz como alcalde de Ponferrada?

No sólo porque toda mi vida me he preparado para esto. Yo he sido concejal en la oposición, he sido edil llave, alcalde en minoría y regidor con mayoría absoluta, diputado y procurador en Cortes. He sido ahora concejal de Bienestar Social y creo que toda mi experiencia vital, todo lo que sé de las administraciones, todo mi recorrido político ha sido encamninado para el día 26 ofrecer a todos los ponferradinos mi cabeza para que la usen o para que no la usen, pero eso es lo que yo les ofrezco, una experiencia de gobierno, una solidez, una grupo humano detrás absolutamente impresionante y, sobre todo, porque creo que todo mundo habla mucho del ser humano pero los únicos que hemos puesto al ser humano en el eje central de nuestras propuestas es Coalición por El Bierzo.

Nosotros creemos que esta ciudad tiene que cambiar, tiene que ser más limpia, pero para que sea más limpia tienen que cambiar los ciudadanos también. Tenemos que cambiar. Decía Cicerón «mala es aquella ciudad que no puede cambiarse». Yo le pido a los ciudadanos que aquellos que en algún momento depositaron su confianza en otros partidos políticos confíen ahora en Coalición por El Bierzo. Nosotros no les vamos a defraudar, porque nosotros somos ellos, nosotros somos El Bierzo, no nos debemos a nadie y por eso tienen que confiar en nosotros porque el último teléfono que pueden descolgar es el del alcalde de Ponferrada pero el alcalde de Ponferrada sólo puede devolver la llamada no llamar a otros. Eso es lo que yo le ofrezco a los bercianos.