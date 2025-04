Ponferrada no moverá los dos mercados exteriores que caen en festivo en 2025 El concejal de Comercio señala que se celebrarán el 31 de octubre y el 5 de diciembre porque no se dan las mismas circunstancias que en el del 23 de abril

El concejal de Comercio del Ayuntamiento de Ponferrada, David Pacios, ha querido aclarar la polémica surgida en torno al malestar de los comerciantes de los puestos interiores del mercado de abastos por el mantenimiento el pasado miércoles, 23 de abril, festivo en Castilla y León, del mercado exterior, en vez de adelantarlo al martes como viene siendo habitual.

En ese sentido, explicó que en enero de este año se reunió con todos los comerciantes de los puestos interiores y exteriores para fijar el calendario de los mercados de todo el año, en el que solo había tres fechas no laborables que coincidieran en miércoles o sábado de los 104 días de mercado: 23 de abril, 1 de noviembre y 6 de diciembre.

En dicha reunión se establecieron los mercados de esas jornadas para un día antes, es decir, 22 de abril, 31 de octubre y 6 de diciembre, aunque ya entonces los de los puestos exteriores pidieron que por lo menos el del 23 de abril se mantuviera el miércoles. «Tienen su razón porque cuando se cambia un mercado, en este caso para el martes, ese día hay mercado en Villafranca y Astorga y los puestos exteriores suelen respetar el mercado principal y no iba a ser el de Ponferrada», aseguró Pacios.

De este modo, desde el Ayuntamiento decidieron aceptar esa petición porque, además, se daban otras circunstancias, con eventos en la ciudad el festivo, la posibilidad de que gente de otros municipios de la comarca pudieran venir a la capital berciana a disfrutar del día, «algo que un martes no hubiera sido posible», y que era la única fecha de las tres afectadas en las que no había puente, por lo que «este fue un caso excepcional».

Con ello, el concejal de Comercio explicó que no fue una decisión unilateral y que se comunicó a los comerciantes de los puestos interiores del mercado, que no abrieron esa jornada, el día 12 de abril a través de un grupo de Whatsapp. «Ese día cuando se informa de eso, surgen una serie de comentarios, cada uno tiene su opinión, pero los empezamos a bloquear cuando ya se empieza a hablar de cosas que no tienen que ver con el tema», explicó y le sorprendió que se montase todo ese «revuelo», por lo que cree que «tiene que haber algo más o alguien está metiendo cizaña o si quieren tapar otras noticias, no lo sé, me ha sorprendido que se montase esa polémica».

En cuanto a las críticas del PSOE sobre romper la tradición del mercado, David Pacios señaló que están intentando hacer cosas diferentes y por tanto, «el que hace cosas se equivoca pero si me equivoco es porque he intentado hacerlo mejor» y en ese sentido anunció que en próximas fechas presentarán el proyecto del mercado de abastos, «una apuesta clara por darle vida y que sea un referente para comprar y turístico».

El próximo lunes, 28 de abril, el edil se reunirá con los comerciantes de los puestos interiores para zanjar esta polémica y indicó que los dos mercados restantes que caen en festivos se celebrarán el día anterior «porque ya coinciden en puente». Además, se mostró abierto a estudiar la apertura de los puestos interiores en festivo «si ellos quieren abrir» porque es una autorización municipal. «Lo principal es que haya consenso y que vayamos todos a una, en la misma dirección», concluyó.

Tasas del mercado exterior

Por otro lado, el concejal de Comercio acusó al PSOE de mentir con respecto a la modificación de la ordenanza de tasas del mercado exterior y el aumento de las mismas.

De hecho, presentó un informe del Tesorero del Ayuntamiento de Ponferrada en el que figura el muestreo de tarifas del Mercado de Abastos (puestos exteriores) con los precios de la ordenanza actual por puesto y los precios que se establecerían por el mismo puesto de aplicarse la nueva Ordenanza propuesta por la concejalía de Comercio.

En ese sentido, Pacios incidió en que lejos de subirse la tasa, «hay una reducción importante en lo que proponemos nosotros por metros lineales. Son hechos reales y cualquiera lo puede consultar».

