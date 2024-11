Ponferrada modificará la Relación de Puestos de Trabajo para «ajustarla a la realidad»

Elbierzonoticias Ponferrada Lunes, 4 de noviembre 2024, 19:40 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

El Ayuntamiento de Ponferrada hará una modificación de la Relación de Puestos de Trabajo, RPT, para «ajustarla a la realidad y solucionar algunos problemas» según desveló el concejal de Régimen Interior, Luis Antonio Moreno.

Se trata de adecuar un documento que es «impreciso» ya que hay trabajadores que no están desempeñando su puesto donde marca esa RPT. «Entendemos que es necesario abordar esa modificación porque el documento, que es de 2022, tiene 84 alegaciones que aún no se han contestado y eso nos dice que es un documento que no está bien hecho», asegura Moreno quien no obstante advierte que «no empezamos de cero».

En su comparecencia también desveló que se han comenzado a negociar con los sindicatos los nuevos convenio marco y acuerdo marco, los documentos que establecen las condiciones laborales del personal laboral y de los funcionarios, vencidos en junio de este año.

Afecta a 498 trabajadores, de los cuales 312 son funcionarios y 186 son personal laboral, según informa Ical. «Actualmente el convenio es bueno y debemos aprovechar para mejorar artículos, como algunos que tienen diferentes interpretaciones dentro de la mesa paritaria. Hay que matizarlos para que no haya dudas», explicó.

En cuanto a las retribuciones de los empleados, Moreno considera que tienen unos salarios «muy decentes» que se irán actualizando «en función de lo que establezca el estado»