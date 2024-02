Soy de Ponferrada y ¿de León?

Un vídeo creado por la ponferradina @keka_akek en la plataforma Tik Tok hablando sobre las peculiaridades de Ponferrada, El Bierzo y sus gentes ha conseguido casi un millón de visualizaciones y más de 33.000 likes pero, más allá del contenido audiovisual que muestra su protagonista, la polémica ha surgido en los comentarios.

Esta berciana centra el vídeo en un 'trend' de esta red social en el que se realizan afirmaciones que parecen obvias sobre un tema concreto que comienza con «Claro que soy…». En ese caso, @keka_akek comienza con «Claro que soy de Ponfe» y a esta afirmación le siguen más de una decena de ellas como «digo Ponfe, no Ponferrada», «soy de Ponfe y no, no conozco a tu colega el que vive en Ponfe» o «soy de Ponfe y claro que la gente de fuera se piensa que soy gallega». Pero la polémica ha venido por la frase de «Soy de Ponfe y claro que nos llevamos muy mal con los cazurros». En esta parte del vídeo, la persona que graba le dice «no digas eso».

Aparentemente, es un vídeo de humor, sin embargo, algunos usuarios de la plataforma han salido en su contra y otros a favor de esta afirmación. Otras frases como «soy de Ponfe y claro que me encanta Galicia», «soy de Ponfe y lo único bueno de León es El Bierzo y la cecina de León» o «soy de Ponfe y realmente no soy de Galicia ni de Asturias pero soy arrimada» han sido objeto de controversia.

«Eres más de León que la cecina»

Los comentarios en contra dicen «Ponferrada es un pueblo de León», «soy de Ponfe y soy de León», «Eres de León», «Ponferrada, pueblo de León», «Eres más de León que la cecina», «soy cazurra y mi pareja gallega, me encanta el Bierzo pero León es otro mundo».

Otros usuarios mostraban su apoyo a la berciana y algunos gallegos aseguraban que aceptarían al Bierzo en su territorio: «Soy gallego y todo El Bierzo son bienvenidos a Galicia, la quinta provincia si ellos quieren», «Gallegos, a por Ponfe, no puede ser que no sean nuestros» o «Soy de Galicia y claro que sabemos que los del Bierzo sois de los nuestros».

El sentimiento de pertenencia de algunos bercianos es confuso y el debate sobre este dilema lleva latente muchos años en la provincia de León. Ahora, se vuelve a activar entre los jóvenes a través de Tik Tok.