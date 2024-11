Ponferrada no irá a Intur y se promocionará con el Consejo Comarcal en ARPA La Noche Templaria de 2025 se celebrará entre el 3 y el 6 de julio con una imagen renovada

El Ayuntamiento de Ponferrada desveló que habrá promoción turística de la ciudad en el expositor que el Consejo Comarcal del Bierzo tendrá en la feria ARPA- Cultural, ya que no podrán acudir a la Feria Internacional de Turismo (Intur), ante la ausencia del Patronato de Turismo de León, que es con quien la capital berciana participaba.

Así lo dijo el concejal de Turismo, Iván Alonso, quien recordó que no disponen de fondos para instalar un stand propio en Intur. Por eso, han entregado al Consejo Comarcal toda la información que se puede mostrar en ARPA-Cultural. «Les hemos hecho llegar todo lo relativo a espacios culturales, nuestros museos, el Castillo y la oferta cultural. También hemos mandado nuestro legado industrial y el Camino de Santiago como exponentes patrimoniales», explicó Alonso quien, no obstante, lamentó que Ponferrada se queda sin la mitad de su promoción al no asistir a Intur.

«Yo he acudido a otras ferias de ARPA y me parece una feria puramente para temas arqueológicos y culturales. La feria sobre turismo es Intur, donde llevamos la oferta natural, de ocio o gastronómica. Nos vamos a quedar con una promoción del 50 por ciento», dijo.

Alonso no quiso entrar a valorar la decisión del Consorcio Provincial de no acudir a Intur ya que desconoce los detalles. Pero sí afirmó que «la convivencia de estas dos ferias debe ser mejorable» si la Junta de Castilla y León quiere hacerlas juntas. «Nosotros siempre nos brindaremos a colaborar y participar en Intur, si se dan las condiciones», aseveró en declaraciones a Ical.

Noche Templaria

El concejal de Turismo, Iván Alonso, aprovechó su comparecencia para anunciar las fechas y el cartel de la Noche Templaria 2025 ya que es algo que siempre se hacía en Intur y que este año no podrá ser.

La fiesta templaria tendrá lugar entre el 3 y el 6 de julio, con una imagen totalmente renovada. El cartel es «sugerente», según dijo el concejal, y tiene como objetivo «atraer a familias y jóvenes». Por eso este año se apuesta por una luna muy juvenil, que hace ese guiño a la primera luna llena del verano, fecha en la que se desarrolla la celebración.

A ello se suma la «actualización» de la imagen del Templarín «a una época más actual, más moderna». El Ayuntamiento ha plasmado ese Templarín en 500 bolsas de tela y en imanes con abridor. «Queremos una fiesta más familiar y juvenil, abalada por el éxito de la primera edición del minitemple, con más de 6,000 niños», finalizó.