Ponferrada se ilusiona con la Navidad a la espera de posibles restricciones por la covid

Ponferrada vive con ilusión los diferentes actos programados para las fiestas navideñas, mirando con precaución la evolución de la última ola de la pandemia del covid. De hecho, el alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón, aseguró que están «expectantes» y a la espera de las posibles restricciones que se impongan tanto desde el Gobierno central como desde la Junta de Castilla y León.

Y es que la situación a nivel general y también en la capital berciana es « preocupante, los niveles de covid están creciendo», aunque el regidor confía en que la evolución de la pandemia «permita la celebración de las actividades navideñas sin problema pero tenemos que estar atentos». En ese sentido, la preocupación del Consistorio se centra más en las actividades en interiores, «parece que la seguridad es bastante mayor en las actividades en exteriores siempre que se use la mascarilla pero bueno, siempre vigilantes».

Una de propuestas que sigue adelante por el momento es la cabalgata de Reyes, «la decisión de suspenderla no está tomada pero la realidad es que no se podría descartar, todo depende de lo cómo avance la situación e incluso podría ocurrir, como ya ocurrió antes, que normativa estatal o autonómica lo imponga, en cuyo caso ya no habría razón para que el Ayuntamiento tomara una decisión u otra», apuntó Ramón.

Mercadillo Navideño y visita de Papá Noel

El alcalde de Ponferrada acudió a la inauguración del Mercadillo Navideño en la Plaza del Ayuntamiento, organizado un año más por la Asociación Berciana de Artesanos y Artesanas (ABAA). Su presidente, Rogelio Pacios, señaló que en esta ocasión se han reunido 19 expositores, 14 de la zona del Bierzo, con el objetivo de potenciar y propiciar la comercialización de productos artesanos. También hay artesanos de Portugal, A Coruña y Toledo.

Productos artesanos elaborados con cerámica, vidrio, cuero o madera y también gastronomía -miel, cerveza o pimentón- es lo que se podrán encontrar las personas que visiten este mercadillo, que estará abierto de 11 a 14.30 y de 17.30 a 21.30 horas hasta el 5 de enero. Navidad y Año Nuevo estará abierto solo por la tarde.

Por su parte, la concejala de Fiestas, Lorena Valle, apuntó que se trata de una actividad «de ámbito familiar» y que confía «en que sea buena para los artesanos y contribuya a dinamizar la ciudad y ayude a otros sectores como la hostelería o el comercio».

Por otro lado, durante toda la tarde los niños de Ponferrada han podido conocer en persona al propio Papá Noel y le han podido entregar sus cartas con la lista de regalos que esperan recibir en Navidad. Lorena Valle explicó que también estará en la Plaza Fernando Miranda el jueves 23 y el día de Nochebuena por la mañana, mientras que por la tarde hará un recorrido en autobús por el centro de la ciudad y los barrios de Flores del Sil y Cuatrovientos.