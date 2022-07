El PP de Ponferrada exige la puesta en marcha «inmediata» de la fuente de la plaza Luis del Olmo

El portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Ponferrada, Marco Morala, exigió este lunes al equipo de gobierno poner en marcha «de manera inmediata» la fuente de la plaza Luis del Olmo, uno de los sitios más transitados de la capital berciana tanto por los vecinos como por los visitantes, especialmente por los turistas que quieren acercarse al castillo.

Los populares aseguraron que lleva meses sin funcionar, algo que preguntaron las razones en el pleno del mes de abril. «Que estemos a mediados de julio y la fuente siga sin funcionar es una muestra más del abandono y la desidia a la que el equipo de Gobierno de Olegario Ramón tiene sometida a las infraestructuras municipales, especialmente las que deben servir para atraer el turismo», apuntó Morala

El portavoz del PP consideró que esta fuente es «otro ejemplo del olegarimo político: no hace nada, vive de los réditos de gobiernos populares anteriores e intenta crear un falso relato». En ese sentido, Marco Morala apuntó que «lo de veinte años de abandono no cuela, no se lo cree nadie», ya que los gobiernos del PP «han traído cambio y prosperidad económica, laboral, poblacional, social y cultural y en casos como los que estamos hablando, la mejora urbana de Ponferrada».

Por el contrario, señaló que en los últimos 3 años la capital berciana «está sufriendo abandono en la gestión y mucha actividad vacua con fines electoralista».« Es un alcalde y un equipo de gobierno como los decorados de los pueblos del oeste para películas de vaqueros. Hacen que arreglan lo que se ve para postureo y aplauso fácil de los suyos, pero la realidad es que todo sigue igual de mal detrás del cartón piedra», concluyo.