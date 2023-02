Ponferrada exige a la Junta una ambulancia más de Urgencias para acabar con las «deficiencias frecuentes» en el servicio

El alcalde de Ponferrada (C) junto a los ediles de Seguridad y Gobierno Interior, durante su comparencia. / Carmen RAmos

El alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón, urge a la Junta de Castilla y León la dotación de al menos una ambulancia más de soporte vital básico en la ciudad que se sume a la única existente en al actualidad para acabar con «las deficiencias que están produciendo con demasiada frecuencia» en la atención de las urgencias sanitarias en el municipio, con retrasos de hasta una hora y equipos que no llegan y que obligan a la Policía Local a atender a las víctimas en sus vehículos patrulla al Hospital del Bierzo. «Es algo que no debería ocurrir», lamentó Ramón.

La petición se produce después de la inacción de Sacyl a pesar de las «no pocas gestiones» realizadas desde hace más de un año por el regidor de la capital berciana «para solucionar este problema», incluso con el propio consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, que reconoció que «puntualmente podría haber problemas» pero que fiaba su solución al nuevo contrato del transporte sanitario, consciente de que «reforzaría su capacidad de respuesta», apuntó el alcalde.

Olegario Ramón ha puesto como ejemplo algunos de los casos atendidos este mismo finde semana, concretamente el domingo 5 de febrero, jornada en la que la Policía Local requirió un ambulancia de Emergencias para asistir a un accidente y comunicaron que «todas las ambulancias están ocupadas y no tardarán en llegar menos de una hora», explilcó Ramón, con lo cual el herido fue trasladado en un vehículo policial. Ese mismo día se produjo una situación similar con dos accidentes sanitarios en dos puntos distintos de la ciudad y el 112 aseguró que «no podía atender a los dos, atiende a uno de ellos y al otro incidente sanitario, una persona con un fuerte golpe en la cabeza, con una herida incisa que precisó de puntos de sutura, esa persona fue también trasladada por parte de los vehículos policiales», relató el regidor ponferradino.

El primer edil se remontó al 30 de enero en el que una persona herida en un accidente con fuertes dolores cervicales y en un brazo trasnscurridos más de 40 minutos sin que la ambulancia llegara finalmente fue trasladada al hospital por un vehículo policial. También se refirió a la falta de asistencia de urgencias en el incendio ocurrido este verano en la Tebaida, concretamente en la localidad de Rimor, «donde se esperaba una ambulancia para trasladar a una persona que estaba impedida y no es que llegara tarde es que no llegó», subrayó.

Así las cosas, Ramón reclama a la Junta una solución urgente a esta situación, que incluso en alguna ocasión ha hecho necesaria la presencia de la ambulancia de Emergencias de Bembibre en la capital berciana, dado que hasta el momento la lealtad institucional mostrada con las diferentes gestiones realizadas desde el Ayuntamiento no han tenido ninguna respuesta. Pese a ello, el alcalde anunció que «voy a reiterar con carácter inmediato» esta petición a la Junta y deja claro que «los coches policiales no son ambulancias y los policías sanitarios no son personal médico ni técnico para atender las emergencias sanitarias», concluyó tajante.