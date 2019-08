Ponferrada espera el permiso de Minas para licitar el sondeo de nuevas captaciones para San Cristóbal San Cristóbal de Valdueza. / Google El pueblo berciano vuelve a estar otro verano más sin agua en la traída / La concesionaria del servicio, Aquona, sube todos los días a rellenar los depósitos, lo que provoca que el agua salga turbia E.JIMÉNEZ Ponferrada Lunes, 12 agosto 2019, 13:10

El Ayuntamiento de Ponferrada se encuentra a la espera de que la Junta de Castilla y León, a través de la Dirección General de Energía y Minas, les conceda un permiso para poder licitar el sondeo para buscar nuevas captaciones de agua en San Cristóbal de Valdueza. Así lo ha confirmado el concejal de Medio Rural, Iván Alonso, ante los problemas con los que se encuentra esta localidad ponferradina un verano sí y al otro también.

Y es que nuevamente el manantial que suministraba el agua a San Cristóbal se ha vuelto a secar, dejando a sus habitantes, que se triplican en la época estival, sin agua en la traída. Esta situación hace que la concesionaria del servicio, Aquona, tenga que subir a diario a rellenar los depósitos, lo que hace que el agua se enturbie.

En diciembre se llevó a pleno y se aprobó una partida de 30.000 euros para llevar a cabo ese sondeo que permita poner solución a esta problema. Era el tercer intento del edil de Medio Rural desde agosto de 2018. «La primera se rechazó, la segunda hubo una modificación de expediente que no salió y a la tercera fue la vencida y por fin aparece», señaló Alonso, quien explicó que la sección técnica del Ayuntamiento inició los trámites «y se necesitan algunos permisos y lo último que yo sé es que se está pendiente del permiso de Minas para poder licitar».

Por ello, lamenta que no se hubiera aprobado antes, lo que haría que los habitantes de San Cristóbal de Valdueza no se encontraran un verano más con este problema. «Ya llevaba tiempo advirtiendo de que esto podía pasar, ha llegado el verano y ha pasado, lógico, pero estamos intentando por todos los medios que no vuelva a pasar», aseguró el concejal de Medio Rural, que indicó que ha sido Coalición por El Bierzo prácticamente en solitario el que ha estado luchando para meter este sondeo en presupuestos mediante modificaciones.

Con todo ello, espera que el permiso llegue «cuanto antes» y «este sea el último año sin contar con este apoyo». Mientras tanto, pide disculpas a los ciudadanos.