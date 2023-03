Ponferrada encara el primer día de la huelga de basuras, «una encerrona del Ayuntamiento y de la empresa» La plantilla mantiene un piquete a las puertas de la empresa FCC Medioambiente situada en el PIB para que se cumplan los servicios mínimos pactados de un paro indefinido que por el momento no se deja sentir en las calles

Ponferrada encara el primer día de la huelga en el servicio de limpieza viaria y recogida de basuras con normalidad en las calles. Una medida a la que los trabajadores de FCC Medioambiente aseguran que se han visto abocados y que interpretan como «una encerrona de la empresa y el Ayuntamiento», según puso de manifiesto el presidente del comité, Javier Gómez, a las puertas de la sede de la empresa situada en la calle Hamburgo del Polígono Industrial del Bierzo (PIB), donde los trabajadores mantienen un piquete informativo para que se cumplan los servicios mínimos pactados.

La plantilla exige la firma de un convenio propio que garantice el mantenimiento de los derechos laborales conseguidos después de sucesivas huelgas y rechaza de plano adherirse al convenio provincial, tal y como pretende la empresa.

«Queremos firmar nuestro convenio, el que hemos tenido toda la vida porque nos quieren imponer un convenio que no es nuestro, que es el provincial, y no estamos de acuerdo y estamos todos a una», subrayó Gómez, que lamenta que tanto empresa como Ayuntamiento «se han ido excusando que no se puede negociar y tampoco al final, lo que intentan meternos en un convenio con unos derechos muy por debajo de los nuestros», subrayó.

«Tranquilidad» en las primeras horas de la huelga

Las primeras horas de la huelga se están desarrollando «con tranquilidad», indicó Gómez que destaca que los único trabajadores que están operando son los pertenecientes a los servcios mínimos. La misma tranquilidad que se vive, de momento, en las calles de la ciudad, donde la basura aún no se acumula en ningún punto y se hace visible la presencia de los trabajadores, aunque en menor medida, cumpliendo con lo establecido en los servicios mínimos.

Así las cosas, el comité de FCC Mediambiente en Ponferrada confía en que la empresa se decida a dar un paso adelante «para solucionar el conflicto» que ha derivado en una huelga indefinida respaldada «por unanimidad» por la totalidad de la plantilla, tal y como se puso de manifiesto en la asamblea celebrada este domingo.