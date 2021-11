Ponferrada distribuye 27 toneladas de alimentos entre casi 800 personas vulnerables del municipio

La concejala de Bienestar Social de Ponferrada (C) junto a los responsables del BAS.

La Concejalía de Bienestar Social, Igualdad e Infancia del Ayuntamiento de Ponferrada distribuyó un total de 27 toneladas de alimentos entre cerca de 800 personas vulnerables del municipio. Es la primera vez que este reparto de víveres, procedentes de los fondos Fega, se lleva a cabo de manera directa por personal municipal. «Aunque personalmente no me parezca la mejor forma de garantizarlos, son derechos y son ayudas públicas que no deben entremezclarse con la beneficencia, la caridad o la labor social de otras entidades», aseguró la responsable del área, Lorena González.

Hasta ahora, eran entidades caritativas del tercer sector, principalmente Cáritas, las encargadas de efectuar este reparto. González agradeció a la entidad que se haya encargado hasta la fecha de repartir estas ayudas públicas «asumiendo una tarea y unas responsabilidades con medios propios que siempre han debido de ser gestionadas por la administración pública». La edil puso en valor la «constante predisposición» de Cáritas a la hora de colaborar con el Ayuntamiento y la ciudadanía para resolver situaciones de emergencia social que requieren de inmediatez.

Gran Recogida de Alimentos

Tras reunirse este domingo con el presidente del Banco de Alimentos del Sil (BAS), Damián Tascón, y su secretaria, Esther Reyes, la edil subrayó el «total compromiso» del Consistorio con «cualquier entidad que suponga un beneficio para la ciudadanía desde la colaboración mutua y el desempeño colectivo». En su memoria de actividad del año 2020, el BAS refleja que 5.727 personas recibieron ayuda de la entidad durante el pasado año, 600 más que el año anterior, lo que supone un aumento del 13 por ciento.

Al respecto, Tascón confió en que la solidaridad de bercianos y lacianiegos se muestre durante la Gran Recogida de Alimentos que se celebra del 19 al 25 de noviembre en los supermercados de estas dos comarcas y de la gallega de Valdeorras. En estos puntos de distribución, se podrá efectuar, tal y como ocurrió el año pasado, una donación económica en caja una vez se proceda al pago de la compra.

Este año se mantiene, por tanto, el sistema que obligó a implantar la pandemia en sustitución de la habitual donación en especie de alimentos no perecederos. El año pasado,el BAS obtuvo en la Gran Recogida un monto de aproximadamente 52.000 euros. El evento está impulsado por la Federación Española de Bancos de Alimentos (Fesbal), que prevé celebrar su próximo congreso en Ponferrada.