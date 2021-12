Ponferrada y Diputación firman un convenio «de justicia» para compensar con 690.000 euros al año las salidas del servicio de Bomberos a toda la comarca

El Ayuntamiento de Ponferrada y la Diputación de León han firmado este jueves en la sede de la institución en la capital berciana un convenio «de justicia» que permitirá compensar con una aportación de 690.0000 euros las salidas que realiza el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios para atender a toda la comarca. «Es una compensación justa», destacó el alcalde, Olegario Ramón, que valoró la «sensibilidad» del equipo de gobierno de la Diputación que preside el berciano Eduardo Fernández, para compensar «una situación que era injusta» y que se ha prolongado durante años.

Ramón reconoce que para el Ayuntamiento se trata de « un día de celebración» dado que la firma del convenio viene a atender una petición que ya se planteó a través de una moción presentada en el año 1984 por el diputado Panero Flórez. «37 años más tarde, por fin, este equipo de gobierno del PSOE llega a ese acuerdo con el Ayuntamiento de Ponferrada», cuando otros equipos de gobierno sólo «estuvieron a punto». «Yo no niego que no lo intentaran, seguro, pero la realidad es que no se consiguió y es este equipo también del PSOE el que llega a ese acuerdo con la Diputación Provincial», subrayó.

El primer edil puso en valor la «extraordinaria profesionalidad» del cuerpo del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios de Ponferrada y ensalzó su «compromiso personal y profesional» como «un servicio ejemplar». Asimismo, puso en valor la «sensibilidad» mostrada por la institución provincial «por primera vez demostrando con hechos y no sólo con palabras que el servicio que prestábamos de manera altruista prácticamente a todo El Bierzo tiene una compensación, mayor, menor, la vamos a considerar justa», resaltó.

El alcalde de Ponferrada destacó como en el año 2020 los Bomberos de Ponferrada realizaron un total de 109 salidas fuera del municipio, lo que supone un 48% del total de las que se llevaron ca cabo durante el último ejerccio. «Consideramos que era de justicia por el servicio prestado», apuntó Ramón, que dejó claro que «aunque los íbamos a prestar igual porque solidarios con el territorio, ciertamente la situación era injusta y este acuerdo que firmamos viene a compensar esa situación», aseveró.

El presidente de la Diputación, Eduardo Fernández, por su parte, agradeció el «esfuerzo» realizado por el Ayuntamiento de la capital berciana y el servicio de Bomberos de Ponferrada «durante tantos años» al prestar este servicio a los 36 municipios de la comarca. Asimismo, puso en valor un acuerdo que permite «regularizar una situación anómala».

Fernández explicó que el convenio «no es definitivo» y que «se revisará año a año» dado que «se irá cambiando en función de la situación». Avanzó, además, que el parque de Bomberos de Villablino, que espera que entre en funcionamiento este verano junto a los otros de nivel 2 ubicados en La Vega, Valencia de Don Juan y Cistierna, prestará también servicio a los municipos bercianos de Palacios del Sil y Páramo del Sil. «El objetivo es tener una respuesta inmediata a cualquier incidencia que surga en cualquier punto de la provincia», explicó el mandatario provincial.

En este sentido, destacó la necesidad de que los nuevos servicios de bomberos puedan «cubrir en media hora toda la provincia». Además, avanzó que la Diputación trabaja en una solución «para dar respuesta a todos los municipios que se quedan a más de treinta minutos» teniendo en cuenta que la prioridad «es llegar con inmediatez a cualquier incidencia».

Respecto al parque de bomberos de Bembibre, el presidente de la institución provincial apuntó que «no hay nada descartado» y que «se trata de una decisión técnica, pura y dura».

El también alcalde de Camponaraya no dejó pasar por alto las trabas del PP a que los parques provinciales de Bomberos se pongan en marcha. «Les molesta que esto vaya a ser una realidad», señaló. «Gracias por seguir criticando algo que no han sido capaces de hacer durante 2 años y que ahora lo hace el PSOE en tres años», concluyó.