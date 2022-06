El PP de Ponferrada denuncia el estado «selvático» de algunas zonas ajardinadas del municipio

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Ponferrada, Marco Morala, denunció el «estado selvático» en el que se encuentran algunas zonas ajardinadas de los viales públicos del municipio, en este caso, en concreto, en la localidad de Dehesas. Morala acusó al equipo de Gobierno de «castigar especialmente al pueblo» con cuestiones como la recogida de basura o la realización de obras y lamentó que los responsables del Consistorio se escuden en la «insostenible excusa de la renaturalización» para justificar lo que considera como «abandono de las zonas verdes de Ponferrada».

«Inventaron la excusa de la renaturalización para no segar, para no podar, para no recoger la basura de las zonas ajardinadas, para no regarlas ni cuidarlas, en definitiva, para no hacer el trabajo que le han encomendado los ponferradinos», señaló el líder popular, que recalcó que «la indignación» de la ciudadanía obligó al equipo de Gobierno a «corregir a la carrera la situación, mandando segar en las zonas ajardinadas del centro». «No ha hecho lo mismo en los barrios y en los pueblos», lamentó Morala, que recriminó a los responsables municipales que carezcan de «un proyecto igual para toda Ponferrada».

En el mismo sentido, insistió en que «dejar que crezca la hierba es una ofensa al sentido común y a la obligación de tener una ciudad limpia» y advirtió de que la situación constituye un «ataque al bienestar y a la salud» de los vecinos. «No sabemos si los pájaros, los insectos y los roedores están encantados, pero sí sabemos que los vecinos están indignados», concluyó.