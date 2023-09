Ponferrada debate en pleno las alegaciones del PSOE a la aprobación de cargos de confianza

El Ayuntamiento de Ponferrada celebrará este jueves, 7 de septiembre, un pleno extraordinario en el que el único punto del orden del día es el debate de las alegaciones presentadas por la oposición socialista a la aprobación de cargos de confianza en la organización municipal.

El PSOE considera innecesario que haya un jefe de gabinete y un coordinador de competencias, así como cuatro cargos de confianza adscritos al ejecutivo local. El debate comenzará a las 10 horas, según explicó el alcalde, Marco Morala, durante la inauguración del Mercado Medieval de las Fiestas de las Encina, ubicado en la calle Gil y Carrasco, ya que este año no se han colocado puestos en la Avenida del Castillo para evitar el corte de esa vía y no afectar «a la vida cotidiana de los ponferradinos».

Morala respondió también a las denuncias del PSOE, que acusa al equipo de gobierno de «apropiarse» de obras iniciadas en el anterior mandato. «Últimamente los socialistas se quejan mucho. Debe ser que lo estamos haciendo bien. No podemos apropiarnos del trabajo del anterior equipo de gobierno socialista simplemente porque no existió. No la marcaron. En dos meses hemos desarrollado más trabajo y actividad que ellos en cuatro años», dijo.

En cuanto a la eliminación de la playa fluvial del proyecto que dejó hecho el PSOE, el alcalde aseguró que se ha «reconvertido» en un área recreativa. «Tenemos análisis de laboratorio que desaconsejan el baño en ese entorno del río Sil. No voy a poner en peligro la salud de las personas por un proyecto que puede reconvertirse y permitir otro tipo de disfrute», finalizó.