Ponferrada contará con tres Puntos Violeta fijos y varios móviles en la Encina

Elbierzonoticias Ponferrada Jueves, 29 de agosto 2024, 12:58 | Actualizado 14:25h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

Ponferrada contará durante las fiestas de La Encina, que comienzan mañana viernes 30 de agosto, con tres Puntos Violeta de atención a víctimas de agresiones machistas de carácter fijo además de otros que se irán moviendo por la ciudad.

Así lo confirmaron este jueves 29 de agosto el alcalde de Ponferrada, Marco Morala, y representantes de los colectivos feministas de la ciudad que forman parte del Consejo Municipal de las Mujeres. Estos puntos fijos se ubicarán en el recinto ferial, en la explanada del antiguo Carrefour, donde tocarán las principales orquestas, y en el Auditorio Municipal durante los días que haya conciertos.

«El objetivo es muy claro, es proteger a la mujer. Todos conocemos lo que son, unos espacios de atención, información y ayuda a toda víctima de agresión sexista, además de sensibilización y visibilización ante la sociedad», explicó Morala, quien recordó que el color violeta se refiere a un símbolo del movimiento feminista «y no a un color político».

Estos espacios estarán atendidos por personas voluntarias con formación, aunque se ha hecho un llamamiento para contar con más voluntarios y poder mover estos puntos por toda la ciudad. Actualmente hay 20 personas inscritas y pueden apuntarse más hasta el próximo lunes, 2 de septiembre, cuando habrá una reunión en el Teatro Bérgidum de Ponferrada para organizar estos lugares.

«Agradezco a la concejala de Bienestar Social, Alexandra Rivas, por su trabajo en materia de igualad. Este equipo de gobierno enmarca estos puntos dentro de las actuaciones del Pacto de Estado contra la Violencia Machista. Es un paso al frente con la mujer en el centro de las políticas de igualdad», resaltó el regidor.

No «como arma política»

Morala también quiso zanjar la polémica surgida a lo largo de esta semana y pidió que no se utilicen estos puntos «como arma política sino como una realidad al servicio de la mujer«, según informa Ical. En ese sentido censuró las palabras de la portavoz de Podemos, Lorena González, quien dijo que el feminismo había logrado «doblar el brazo del gobierno local». «Yo me pregunto, ¿sigue existiendo Podemos Ponferrada? ¿es una formación política unipersonal?», preguntó el alcalde. «Alexandra Rivas es una mujer muy preparada y trabajadora para dirigir ese área, algo que no puedo decir de Lorena González», añadió.

Respondió también a la portavoz de Vox, Patricia González. «Es aconsejable conocer antes de opinar. Le invito a abandonar la edad de piedra ideológica y conocer la realidad», recomendó.

Y al PSOE Morala le ha pedido «que no de lecciones». «Pido a todos responsabilidad y sentido común. El ruido, el populismo y la demagogia no me van a distraer», concluyó.

Por su parte, los colectivos feministas mostraron su satisfacción por la recuperación de estos puntos de atención, que contarán con información para que todo el mundo se sensibilice sobre la violencia sobre la mujer.