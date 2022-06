Ponferrada no buscará un fórmula alternativa al perdón institucional para pedir disculpas a Nevenka Fernández El alcalde insiste en la posición favorable del equipo de gobierno del tripartito para sacar adelante una declaración que se debate este jueves en Junta de Portavoces y que rechaza el PP

El alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón, considera que no es necesario buscar otra fórmula alternativa al perdón institucional para que el Ayuntamiento pida disculpas a Nevenka Fernández, «porque la intención está clara, el equipo de gobierno dice que aquello estuvo fatal y, además, le reconoce el valor que tuvo en denunciarlo». «Está claro y eso es lo que importa», recalcó. Algo que cree que «conoce y, además, le satisface a la más perjudicada de esta historia la postura de los que sí están de acuerdo con esta declaración», explicó.

Ramón, insistió en la posición favorable del equipo de gobierno del tripartito para sacar adelante una declaración de perdón institucional a la exconcejala Nevenka Fernández que se debate este jueves en Junta de Portavoces. Un encuentro que servirá para que el PRB y Cs se posicionen al respecto a una petición que ya cuenta con el respaldo manifiesto de PSOE, Podemos, CB y USE Bierzo.

El primer edil tiene claro, no obstante, que la fórmula planteada no saldrá adelante al no contar con el apoyo unánime de los todos los grupos políticos después de que el Partido Popular se haya negado a dar su apoyo a esta declaración.