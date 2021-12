Ponferrada ayuda a 109 familias para cubrir las necesidades alimentarias de 173 menores

La Concejalía de Bienestar Social, Infancia e Igualdad de Ponferrada ha concedido hasta el momento ayudas extraordinarias a 109 familias vulnerables del municipio para cubrir las necesidades alimentarias de los menores durante las vacaciones de Navidad. Estas ayudas benefician a un total de 173 menores que ven comprometida su alimentación durante los periodos no lectivos, en los que decae el recurso de la beca comedor otorgada por la Junta.

Según recordó la responsable del área, Lorena González, antes del impacto de la pandemia los comedores se abrían de forma física en centros municipales con cocina propia, como el antiguo colegio Luis del Olmo o la Escuela Hogar. En estos lugares, también se ofrecía un servicio de conciliación familiar, con juegos, talleres y actividades lúdicas, por el que las familias con solvencia económica pagaban cinco euros por día, mientras que las vulnerables disfrutaban de él gratuitamente.

La llegada de la pandemia obligó a reformular estas ayudas, que ahora se materializan mediante un ingreso económico directo a las familias de siete euros por día no lectivo y por menor. Las vacaciones navideñas constan de 18 días no lectivos por lo que cada familia beneficiada recibirá un ingreso de 126 euros por menor a su cargo. «Entendemos que es la mejor forma de no propiciar contagios masivos y menos en fiestas cuando el contacto social con no convivientes suele dispararse», señaló González.

Al respecto, la edil hizo un llamamiento a la Junta para que «asuma su responsabilidad propia» y acusó al Gobierno autonómico de «no mover un dedo» para preservar el derecho a la alimentación de los menores. «No puede haber familias beneficiarias de las becas comedor durante el curso que, durante las vacaciones, se queden sin este recurso», subrayó la portavoz de Podemos, que recordó que la apertura de los comedores escolares en periodos no lectivos fue una «exigencia irrenunciable» en el pacto con el PSOE que sirvió para investir a Olegario Ramón como alcalde.

En la misma línea, González señaló que, desde la última modificación del contrato de las escuelas de educación infantil, un 61 por ciento de las familias, aquellas cuyos ingresos mensuales no alcanzan el salario mínimo interprofesional (SMI) no pagan cuota de matrícula ni por el servicio de comedor. «De las 193 familias que acuden a las escuelas, 118 están exentas de pago», remarcó la edil, que aseguró que de este modo se garantiza que los menores con menos recursos no se vean excluidos de recibir educación temprana por motivos económicos.