Ponferrada augura problemas de agua con la traída del Oza al 75% y teme que las cisternas deberán abastecer a más pueblos

Ponferrada augura problemas con la traída de agua del Oza, donde la captación está ya al 75%, y avanza la necesidad de extender el suministro con cisternas a más pueblos si la situación de sequía persiste, tal y como avanzó este lunes el concejal de Sostenibilidad Medioambiental, Pedro Fernández.

El edil indicó que Ayuntamiento trabaja ya en el estudio de la previsión del plan estratégico de sequía solicitado por la Confederación Hidrográfica Miño-Sil (CHMS). En este sentido, explicó que el equipo de gobierno del tripartito estudia la fórmula para poder utilizar puntualmente agua del Canal Bajo del Bierzo y del río Sil para garantizar las labores de limpieza de calles la ciudad. «Esperamos que nos den autorización y que podamos realizar baldeos», señaló Fernández.

«La situación es excepcional y como tal requiere medida excepcionales», reconoció el edil, que puso de relieve los problemas de falta de presión existentes en algunas zonas de riego, por lo que tiene claro que «tendremos que mentalizarnos que nuestros parques y jardines no van a estar tan verdes como han estado o como debían estar, esa es la realidad», apuntó.

Las restricciones no obligarán, no obstante, de momento, a cortar el agua en las fuentes ornamentales ya que la mayor parte de estas instalaciones la reciclan. «No hay consumo de agua sino eléctrico», reseñó.

«Hay que bajar el consumo»

Así las cosas, el concejal de Sostebilidad Medioambiental no dudó en lanzar una llamada a la ciudadanía para que realice un uso racional del agua. «En toda la ciudad hay que bajar el consumo y especialmente hay que hacerlo en aquellos pueblos que tienen ya problemas», matizó. En este sentido insistió en que «las captaciones van a menos» especialmente en algunos pueblos como es el caso de San Cristóbal de Valdueza al que el Ayuntamiento abastece ya con cisternas.

«Si no hay previsiones de lluvia estos problemas irán creciendo y tendremos serios problemas en los pueblos que tienen captaciones al margen de las del Ayuntamiento», recalcó Pedro Fernández. No así para la ciudad donde «en principio no hay riesgo para el agua corriente porque el pantano tiene agua suficiente», señaló, y teniendo en cuenta que la traída del Oza «ha bajado ya mucho y ya estamos con los depósitos a un 75% y no vamos a poder captar más porque hay que respetar también el caudal ecológico».

El edil avanza que a largo plazo el Ayuntamiento se podría ver obligado a tomar medidas «para ver posibilidades de otro tipo de captaciones que no sean solo el río Oza, porque cada vez va a tener menos agua». Unas medidas que también podrían llegar a afectar a los propios sistemas de ascensión del líquido elemento a los depósitos del pantano «porque ahora mismo estamos al límite de subida del agua», concluyó.