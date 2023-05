Ponferrada arranca la 'carrera' electoral con doce partidos y récord de candidatos a la alcaldía

Ponferrada entra de lleno en la campaña electoral. Los doce candidatos a la alcaldía por otras tantas formaciones que aspiran a hacerse con el primer sillón municipal en las elecciones locales dieron a medianoche el pistoletazo de salida a una 'carrera' electoral con meta en el 28 de mayo.

PSOE, PP, Coalición por El Bierzo, Podemos-Alianza Verde, Vox, Unión del Pueblo Leonés, Ilusión Democrática, Ponferrada Contigo, el Partido Socialista de Libre Federación (PSLF), Bierzo Ya y Vías escenificaron en la avenida Pérez Colino de la capital berciana, con la destacada ausencia del PRB, la puesta de largo de una campaña electoral con la tradicional pegada de carteles. Una cita con las urnas que en esta ocasión bate récord de candidatos a la alcaldía y en la que todos salen a ganar convencidos de sus opciones para hacerse un hueco político sumando representantes en el Consistorio ponferradino.

Entre las novedades, Vox con Patricia González como cabeza de lista, UPL con Manuel Ferreiro como candidato, la plataforma ciudadana Bierzo Ya que encabeza Antonio López, el PSLF con el concejal no adscrito Manuel de la Fuente e Iusión Democrática con José María Gómez como número uno.

Repiten ocho formaciones: el PSOE con una candidatura que encabezada por Olegario Ramón que aspira a revalidar de nuevo su cargo como alcalde; el PP con Marco Morala que repite como número uno; Coalición por El Bierzo con Iván Alonso como cabeza de lista; Podemos-Alianza Verde con Lorena González como candidata a la alcaldía; el PRB, con el incombustible Tarsicio Carballo, que afronta lo que serán sus últimas elecciones; Ponferrada Contigo que encabeza Javier Arias y VIAs con Andrés Vuelta.

Desde el PSOE, su candidato Olegario Ramón explicó que afrontan estas elecciones «con la tranquilidad y confianza que nos da el trabajo realizado estos últimos cuatro años, una labor de modernización, de transformación de nuestro municipio con soluciones a los problemas reales de la ciudadanía», resaltó. Es por ello que hizo una llamada a los ponferradinos y ponferradinas para que «renueven e incluso incrementen ese apoyo, esa confianza en nosotros para continuar con ese proceso de transformación radical de Ponferrada» para conseguir convertirla «en un refente en innovación, en empleo, en sostenibilidad, en una ciudad saludable, referente turístico, con una potentísima oferta cultural, con crecimiento del sector industrial, que cree vivienda social y joven, con ayudas a los más necesitados». Todo ello «con sensatez, huyendo de la confrontación y del insulto», remarcó. Ramón anunció que los socialistas realizarán una campaña «cercana, con contacto permanente con la gente para convencerla de lo mucho que nos jugamos el 28 de mayo». Por ello «con toda la humidad y la ilusión» pidió el voto para el Partido Socialista Obrero Español.

El número 1 de la lista del Partido Popular, Marco Morala, encara el inicio de campaña «con toda la ilusión, energía, ánimo, optimismo». Defendió, en este sentido la valía de «un auténtico equipazo» de gente que integra su lista, «un grupo de ponferradinos preparados, comprometidos y para los que Ponferrada es su vida». Asimismo, puso en valor la «experiencia acumulada durante estos cuatro años de actividad política» para presentar al PP «como el único instrumento de cambio, de futuro, de ilusión para Ponferrada».

El cabeza de lista de Coalición por El Bierzo (CB), Iván Alonso, anunció batalla para alcanzar el primer sillón municipal. «Vamos a pelear porque en Ponferrada podamos tener el primer alcalde bercianista de la historia de la ciudad», indicó. Alonso se mostró convencido de que esto sería «un punto de inflexión, una transformación para esa Ponferrada que todos soñamos, para esa Ponferrada de las 101 ideas para sonreír, esa nueva Ponferrada que durante estos días hemos dado a conocer parte de nuestro programa y a partir del viernes vamos a poder entregar a todo el mundo». El reto de los bercianistas es lograr un municipio «donde el protagonista sea el ciudadano, con un programa pensado por muchos sectores y que está teniendo una acogida espectacular». Desde CB son conscientes de que «Ponferrada tiene problemas muy graves, la ciudadanía nos ha transmitido cuatro problemas muy graves y nosotros lo que queremos es tener la fuerza suficiente para tomar decisiones en el primer nivel», apuntó.

La no pegada de carteles del PRB

El candidato a la alcaldía del Partido Regionalista del Bierzo (PRB), Tarsicio Carballo, que no estuvo presente en la pegada de carteles, aseguró a elbierzonoticias que afronta la campaña «con ilusión» pero consciente de que se trata de «continuar con el trabajo que llevamos haciendo durante estos cuatro años». «Es el trabajo que hacemos en el día a día para trabajar por esta tierra con el objetivo de buscar todos los servicios que nos corresponden, para tener una ciudad en condiciones y puestos de trabajo», recalcó. El PRB aspira a conseguir «como mínimo tres concejales» y se muestra abierto a posibles pactos que «permitan seguir luchando por esta tierra». En esta línea lanzó un aviso a navegantes: «Lógicamente si gobernamos vamos a gobernar con todas las consecuencias con aquel que nos dé lo que pedimos para El Bierzo: todo los servicios, el AVE, puestos de trabajo, etc».

Por su parte, Podemos-Alianza Verde señaló que se presentan a estas elecciones «para transformar Ponferrada, para ser útiles a los ponferradinos y ponferradinas y sobre todo para movilizar al electorado, para revalidar un gobierno verdaderamente progresista», apuntó la cabeza de lista de la formación, Lorena González. Para ello, presentan un programa «muy ambicioso» que se basa en «darle el valor que tienen nuestros montes, nuestros productos, nuestros siete sellos de calidad, nuestros cultivos nuestra tierra, todo nuestro patrimonio artístico, histórico, cultural, natural», además de apostar por la atracción y creación de empresas. «Hemos conseguido un programa con más de 356 medidas participadas por más de una veintena de colectivos comarcales, tenemos el mejor equipo posible y necesitamos que los ciudadanos nos den un voto de confianza para convertir Ponferrada en la Ponferrada del siglo XXI», concluyó González.

El candidato de Ilusión Democrática, José María Gómez, apuntó que el objetivo de esta formación de centro social es enfocar los proyectos al beneficio del ciudadano y centrará su campaña buzoneando Ponferrada y a través de las redes sociales.

Para Vox estas elecciones constituyen su desembarco en la capital berciana con Patricia González como cabeza de lista, después del intento fallido en las de 2019. La candidata defendió la propuesta del partido de Santiago Abascal como «la solución real para acabar con este gobierno socialista» en la capital berciana. Además, arremetió duramente contra el gobierno liderado por el PSOE calificándolo de «auténtica decadencia» y lamentando que durante estos cuatro años de mandato «sólo han puesto palos en las ruedas al comercio minorista, a la hostelería y al turismo». González considera esencial «eliminar las políticas socialistas de este Ayuntamiento» y apuesta por «invertir el dinero de los ponferradinos en Ponferrada» para «dejar de pintar bancos de colorines, de sacar mofetas a las callesm evitar el gasto superfluo y dar vida a Ponferrada».

«Puerta a puerta»

Desde la Unión del Pueblo Leonés, su cabeza de lista, Manuel Ferreiro, avanzó que el objetivo es intentar llegar a todos los ciudadanos del municipio de Ponferrada. «Hasta ahora hemos hecho un trabajo que yo he calificado de pico y pala, por una parte de contactos con parte de la sociedad, con asociaciones, y también en las redes sociales, y ahora queda el trabajo que nosotros lo vamos a enfocar al estilo tradicional, mítines, recorrido por los pueblos para entregar nuestro programa puerta a puerta», explicó en el inicio de la campaña electoral. El objetivo para el cabeza de lista de los leonesistas en la capital berciana «es que entiendan este mensaje nuevo que llevamos al Ayuntamiento, que somos un partido de la gente, ni de derechas ni de izquierdas, que lo único que buscamos es intntar solucionar los problemas de ponferrada para conseguir una ciudad mejor y para que la gente pueda vivir mejor».

Javier Arias, candidato de Ponferrada Contigo, afronta la campaña de las elecciones municipales «con la experiencia del año 2019 y con la ilusión de que hemos sido capaces de hacer un proyecto progresista para la comarca». Se enfrenta así a este nuevo reto electoral «con la responsabilidad de defender nuestras ideas, considerando que somos la alternativa de izquierdas en Ponferrada y con la ilusión con la que entendemos que deben de empezarse las campañas». El objetivo de Arias pasa por lograr de nuevo entrar tanto en el Ayuntamiento de la capital berciana como en todos los municipios en los que se presentan en la comarca y en el Consejo Comarcal del Bierzo donde incluso aspiran a ser llave. «Estoy completamente convencido de que vamos a ser decisivos tanto en el Ayuntamiento como en el Consejo, seguro», subrayó.

El Partido Socialista de Libre Federación (PSLF) desembarca en Ponferrada de la mano del concejal no adscrito Manuel de la Fuente que avanzó que mira la 'carrera' electoral «con mucha ilusión para defender los derechos y los intereses del pueblo, de la calle, de una forma clara y contundente». Con una campaña que le llevará a dar mítines por todos los barrios de la ciudad y alguna de las pedanías, De la Fuente espera el 28M «obtener la máxima representación» que les permita «cambiar las formas de gobernar en este Ayuntamiento que ya vienen de décadas atrás y que en estos cuatro años han seguido lo mismo, es decir, no se ha diferenciado nada, con un alcalde que dice que es de centro y no de izquierdas». Lamenta, además, que Podemos «que tanto se le llenaba la boca hablando de izquierdas haya estado apoyando todas las formas de gobernar y acuerdos del actual alcalde».

Campaña a pie de calle

Antonio López como candidato de Bierzo Ya anunció que centrarán la campaña «en todo lo que sean los barrios, que han sido dejados y olvidados por el gobierno municipal». Anunció que no darán mítines «porque creemos que los mítines son los que hay que dar a pie de calle hablando con la gente». Considera, en este sentido, que los mítines al uso como los hacen los partidos mayoritarios «son pura propaganda y populismo puro y duro». «Nosotros los mítines son hablando con la gente el día a día y pateando las calles», recalcó.

Desde VIAs su candidato Andrés Buelta destacó que afrontarán una campaña «humilde» teniendo en cuenta que «somos un partido humilde». En este sentido anunció que «como no tenemos muchos recursos no vamos a hacer mucha cartelería y haremos tres o cuatro reuniones en centros cívicos y poco más, lo que podamos hacer a través de los medios audiovisuales». Destacó, no obstante, el trabajo realizado estos cuatro años como aval para «tener los votos suficientes para poder entrar en el gobierno».