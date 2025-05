Ponferrada aprueba su Reglamento Interno con las duras críticas de Vox por los sueldos

Elbierzonoticias Ponferrada Viernes, 16 de mayo 2025, 13:28 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Ponferrada aprobó este viernes, 16 de mayo, en un pleno extraordinario, gracias a los votos del equipo de gobierno de PP y Coalición por el Bierzo, y con el apoyo de la oposición socialista, el Reglamento Interno del Consistorio. Vox se mostró en contra y acusó a PP y PSOE de mantener un bipartidismo «que lleva 40 años viviendo de la sopa boba» y a los que acusó de ser «una banda de saqueadores que se complementan mutuamente. Son políticos de despacho que vienen a saquear al pueblo», aseguró la portavoz de esta formación, Patricia González.

La líder de Vox censuró que no les invitasen a negociar este reglamento, a pesar de que el alcalde, Marco Morala, afirmó que fueron ellos quienes no quisieron. «No se han puesto en contacto con nosotros para negociar. Después de ver el documento lo entiendo, porque con los chanchullos del bipartidismo que nos han metido a calzador ya sabían que no íbamos a estar de acuerdo. Una dedicación exclusiva, a partir del próximo mandato, para el líder de la oposición. Quizá el actual alcalde se ha dado cuenta de que será su próximo sueldo. Si gobierna el PP le va a dar más de 40.000 euros al PSOE y si es al revés ellos le darán la paguita al PP», dijo González en declaraciones recogidas por Ical. Vox se abstuvo en la votación.

Mientras, el resto de grupos políticos defendieron la importancia de sacar adelante este reglamento interno, que regulará no solo los sueldos del alcalde, concejales y líder de la oposición, a partir del próximo mandato, sino también la organización del pleno, comisiones, Junta de Gobierno, derechos, obligaciones y responsabilidades de los miembros del plenario o la transparencia. «Es un hecho histórico para este Ayuntamiento. Es un acierto de la corporación», señaló el regidor.

El concejal de Hacienda, Luis Antonio Moreno, del PP, recordó que a lo largo de todos estos años hubo numerosos intentos de sacar adelante este reglamento, sin que fuera posible. «Por eso nos felicitamos. Regula diferentes cuestiones básicas, desde la constitución de la corporación municipal, los grupos políticos, los derechos, obligaciones, responsabilidades y retribuciones, órganos de gobierno y administración, regulación del alcalde y concejales delegados en un total de 153 artículos», explicó.

En cuanto a las retribuciones, punto más polémico, Moreno dijo que gracias a este nuevo reglamento «vamos a poner fin a esa demagogia que todos los años, cuando toca componer la corporación, se genera. Lo que hacemos es cerrar ese debate, dejamos fuera ese espectáculo. Hay una regulación muy austera. El margen que nos da la ley es muy amplio, y lo que hacemos es controlarlo», afirmó, aclarando que esos sueldos se aplicarán a partir de 2027, con la nueva corporación.

Desde Coalición por el Bierzo su portavoz, Iván Alonso, aseguró que ellos siempre apostaron por la existencia de un reglamento de funcionamiento interno. «En el Consejo Comarcal del Bierzo lo impulsamos. Ya era hora de ponernos de acuerdo. El que ha querido sumarse ha tenido la puerta abierta, pero queda mejor venir a llorar», dijo en relación a las palabras de González.

Por último desde el PSOE el portavoz, Olegario Ramón, defendió que se aumenta la transparencia, el acceso a la información, se regulan las convocatorias de comisiones y con «sueldos alejados del margen máximo que marca la ley». «El sueldo del alcalde de regula con moderación. Hemos establecido un límite por población», defendió.

El reglamento marca un máximo de ocho dedicaciones exclusivas para el grupo de gobierno y establece una para el líder de la oposición.

