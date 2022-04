Ponferrada aprueba los nuevos contratos para la recogida de basura y la limpieza viaria de la ciudad

El pleno del Ayuntamiento de Ponferrada dio este viernes luz verde a la adjudicación de los nuevos contratos que regirán los servicios de recogida de residuos sólidos urbanos y de limpieza viaria a la empresa FCC, con los votos a favor de los tres grupos que conforman el equipo de Gobierno -PSOE, Podemos y Coalición por el Bierzo (CB)-, sumados a los del Partido Regionalista del Bierzo (PRB). Al final del debate, el alcalde, Olegario Ramón, señaló que estos nuevos contratos vienen a «resolver un problema muy importante de la ciudad» y confió en que en el año 2025 el Ayuntamiento se encuentre en disposición de asumir la gestión directa de estos servicios.

Durante el turno de debate, el concejal no adscrito, Manuel de la Fuente, el único que votó en contra del punto del orden del día, recalcó que «la municipalización del servicio costaría bastante menos dinero a los ciudadanos de Ponferrada» y consideró que la actual propuesta supone «un engaño más» del equipo de Gobierno, al «escudarse en los técnicos» para dilatar en el tiempo la prestación de estos servicios de forma directa por parte del Ayuntamiento.

El alcalde de Ponferrada, junto a las ediles de Hacienda y Cultura, en la sesión.

En nombre de los grupos que se abstuvieron en la votación, el portavoz de USE Bierzo, Samuel Folgueral, advirtió de que la división en dos lotes provocará «duplicidad» en los gastos, mientras que su homóloga de Ciudadanos (Cs), Ruth Morales, señaló que el día de hoy supone el «minuto cero» para el equipo de Gobierno en esta materia. «A partir de ahora no se podrán escudar en el pasado para escurrir el bulto», señaló. El portavoz del PP, Marco Morala, concluyó que «este contrato no mejora el actual y costará más a los bolsillos de los ponferradinos».

Por parte del PSOE, el concejal de Urbanismo y Sostenibilidad Ambiental, Pedro Fernández, fue el encargado de defender la propuesta. Fernández subrayó que el equipo de Gobierno está dando «pasos hacia la municipalización». «Nunca se dijo que sería en este mandato», apuntó el edil. En la misma línea se expresó la portavoz de Podemos, Lorena González, que reconoció que «en estos momentos el Ayuntamiento no está en condiciones de asumir la gestión del servicio de forma directa». «Sigamos trabajando para que esa municipalización sea una realidad», recalcó. Por último, el portavoz del PRB, Tarsicio Carballo, señaló que este contrato es «infinitamente mejor» que el anterior, aunque se mostró a favor de municipalizar el servicio una vez expire.