Ponferrada aprueba de forma definitiva sus presupuestos tras desestimar las alegaciones presentadas

El Pleno del Ayuntamiento de Ponferrada desestimó este viernes las tres alegaciones presentadas a los Presupuestos Municipales para 2023, lo que da vía libre a la entrada en vigor con carácter definitivo e inmediato del documento que asciende a 77,1 millones de euros, que son 11,5 millones más que en el de 2022, y de los cuales 11,7 millones estarán destinados a inversiones.

Durante los turnos de intervención, la concejala de Hacienda, Mabel Fernández, explicó que dichas alegaciones se desestimaron porque no cumplen ninguno de los tres supuestos existentes para poder reclamar, como son que no se ajusten a la ley, que no haya crédito necesario para sufragarlos o que el gasto sea mayor que los ingresos.

En este punto, el portavoz del PRB, Tarsicio Carballo, dio un «tirón de orejas simbólico» al equipo de Gobierno por no aprobar los presupuestos antes de que comience el ejercicio. «Hay que trabajar más y aprobarlos antes», señaló.

El otro punto de importancia del orden del día fue la aprobación provisional del Mapa Estratégico y Plan de acción contra el ruido, del municipio de Ponferrada.

El Pleno también aprobó de manera provisional el Mapa Estratégico y Plan de acción contra el ruido del municipio de Ponferrada y dio su visto bueno al procedimiento por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) en el Ayuntamiento de la capital berciana, respecto al tratamiento de datos, así como el procedimiento de protección de datos.

Pérdida de habitantes

Otro de los puntos que se sometió a debate y aprobación fue el censo de población del municipio de Ponferrada a 31 de diciembre de 2022, que quedó fijado oficialmente en 63.001 habitantes.

Esto supone una pérdida de 174 habitantes en un año, lo que para el PRB pone de manifiesto la necesidad de «censar de oficio» a las entre 5.000 y 7.000 personas que viven en la capital berciana y no están censadas.

Por su parte, Ruth Morales, portavoz de Ciudadanos, criticó la falta de políticas para fijar población, la destrucción constante de empleo o la falta de inversiones, todo ello sumado a otras decisiones, como los impuestos o la Zona de Bajas Emisiones, que, a juicio de Morales, van a restar vecinos. En la misma línea se expresó el portavoz popular, Marco Morala, para el que el gobierno municipal «ha permanecido de perfil frente a la sangría poblacional». Así, Ponferrada se encuentra ahora con cifras «de los años 90», sin que el equipo de gobierno «haya generado ni expectativaas ni oportunidades».

El representante de CB, Iván Alonso, hizo hincapié en que la gente se va de Ponferrada y del Bierzo a buscar oportunidades y criticó el papel del Estado que, a su juicio, no se está centrando en «unos ejes de desarrollo clarísimos» que podrían cambiar la situación. En ese sentido, Lorena González, portavoz de Podemos, apostó por reuniones entre los municipios para hacer una hoja de ruta que permita revertir la pérdida de población y destacó que este problema no es solo de Ponferrada, sino que se está produciendo en toda Castilla y León.

Al respecto, la portavoz socialista, Carmen Doel, negó que el equipo de Gobierno no haya hecho nada para intentar paliar la pérdida de habitantes, una pérdida que también achacó a la situación sanitaria que vive la comarca y a la falta de servicios. El último en hablar fue el alcalde, Olegario Ramón, quien consideró que gobierno municipal, Junta y Ejecutivo central todos tienen su responsabilidad en este asunto y que el Ayuntamiento ha intentado crear condiciones para que vengan empresas o para que las que están no se vayan del territorio. En ese sentido hizo referencia a la mediación para conseguir la inversión de Tvitec o la de Emobi y las actuaciones realizadas en el entorno de La Llanada.

El último punto del Orden del Día fue la resolución de las alegaciones y aprobación definitiva del Reglamento del Consejo Municipal de las Mujeres del Ayuntamiento de Ponferrada.