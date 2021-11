El PP de Ponferrada agradece a la Junta que «venga en ayuda» del comercio local con una ayuda de más de 55.000 euros

El portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Ponferrada, Marco Morala, agradece al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que haya incluido a Ponferrada con una ayuda de más de 55.000 euros entre los ayuntamientos beneficiarios de las subvenciones de reactivación del comercio de proximidad, tal como él mismo había pedido al presidente autonómico.

«Cuando se necesita reactivar un sector tan estratégico como el del comercio local, cuando se necesita mejorar su imagen y facilitar la llegada a un número mayor de consumidores, cuando hay que reflotar un sector que ha quedado tan afectado por el impacto social de la crisis sanitaria de la pandemia es necesario hacerlo con obras, que en términos políticos no pueden ser sino presupuestos y ayudas públicas para el sector», señala.

Morala considera que a Olegario Ramón «no le respaldan ni los suyos» por lo que no quiere imaginar «qué pasaría si la Junta no concediera las subvenciones que está repartiendo a Ponferrada». «Claro que a estas alturas, y con el nivel de abandono del equipo de Gobierno, es ya difícil deslindar entre la desidia para pedir y la cerrazón para dar que gastan respectivamente los socialistas de aquí y de allí», subraya.

Desde el PP lamentan la «manifiesta incapacidad» del equipo de Gobierno para colocar los 4.000 bonos para el comercio local que se habían marcado como objetivo para este ejercicio, pues restan todavía 1500 que habrán de ser distribuidos para las campañas del Black Friday y de las Navidades. «No será precisamente porque los consumidores de Ponferrada no lo necesiten o porque el comercio local no precise de toda ayuda posible, sino porque se hacen las cosas de tal manera que no llegan a todo el mundo y cuando llegan lo hacen tarde», concluyó.