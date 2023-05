CB pone «deberes» a PP y PSOE y vincula a las inversiones de su programa el apoyo al pacto de gobierno en Ponferrada

Coalición por El Bierzo vincula a inversiones su apoyo al PP o al PSOE en las negociaciones de un pacto de gobierno en Ponferrada. Así lo ha avanzado el candidato bercianista, Iván Alonso, tras el encuentro mantenido este martes con Marco Morala y Olegario Ramón. «Sobre la mesa inversiones, proyectos y transformación de la ciudad y que eso repercuta en El Bierzo, porque Ponferrada es un motor para El Bierzo, lo demás es ruido», apuntó Alonso.

Desde CB, formación que es llave para decantar el gobierno de la capital berciana hacia la derecha o la izquierda, aseguran que «las opciones están abiertas para las dos posibilidades» si bien les ponen «deberes». Unos deberes que pasan porque «empecemos hablar de inversiones para Ponferrada y para El Bierzo, sobre todo para Ponferrada porque tenemos un programa ambicioso, y es la primera de toque, es importantísimo». Todo ello ya de cara a las próximas reuniones que mantengan con los candidatos del PP y el PSOE, que tendrán lugar la semana que viene, según indicó Alonso, para que «comencemos a hablar de eso».

Unas inversiones que los bercianistas exigen como primera condición a socialistas y 'populares' y que tienen que permitir «sacar adelante» el programa electoral que CB ha puesto sobre la mesa para «sacar adelante el comercio, la industria y que la Formación Profesional sea un referente en España», explicó Alonso. «No es un programa irrealizable, sabemos que hay cosas que llevarán un tiempo pero hay que comenzar a poner las piedras para que se produzca un cambio de transformación en Ponferrada», subrayó.

El candidato de CB asegura que la puerta está abierta tanto para el PP como para el PSOE «de igual manera, no hay ni una bisagra más abierta para uno que para otro», teniendo en cuenta que «hemos gobernado con los dos y son muy iguales aunque van con ese halo luego son de aquí, bercianos y ponferradinos».

«Concejalía importantes»

Iván Alonso elude hablar de puestos de cara a su entrada en el gobierno municipal y deja claro que «eso no toca porque ni siquiera lo hemos hablado dentro del partido, para nosotros no es lo más importante». A pesar de ello, adelanta que «obviamenta si gobernamos con uno o con otro tendremos lógicamente concejalías importantes, no cabe ninguna duda, pero es que ahora mismo eso nos importante bien poco, el debate no está en eso».

Respecto a la entrada de Vox en ese posible acuerdo de gobierno con el PP, ya que por pura aritmética sus dos concejales serían necesarios para garantizarse una mayoría absoluta en la Corporación municipal, el candidato bercianista insiste en que «no hablará más que con el PP y el PSOE» y que las líneas rojas para él son «la ORA y otras cuestiones, Zona de Bajas Emisiones, programa, etc». En este sentido recuerda que en la pasada legislatura «cuando negociamos con el PSOE no hablamos con Podemos, es decir, yo no llegué a ningún acuerdo con Podemos, yo no voy a llegar a ningún acuerdo con Vox». Pese a ello tampoco aclara si aceptará la entrada de la ultraderecha en un acuerdo de gobierno. «No lo sé porque ahora mismo eso no está encima de la mesa, sino los proyectos y el futuro de Ponferrada», concluyó.