Podemos e IU desoyen la oferta de Municipalistas por el Cambio, que esperará al 13 por la coalición La oferta de diálogo de Municipalistas por el Cambio no ha encontrado respuesta de Podemos e IU. «Es una oportunidad menos, pero no se planteaba un ultimátum», advierte su candidato, Plácido Martínez CÉSAR FERNÁNDEZ Ponferrada Miércoles, 10 abril 2019, 20:25

El llamamiento público de Municipalistas por el Cambio a Podemos e Izquierda Unida para abordar este miércoles la posibilidad de forjar una confluencia electoral en Ponferrada no ha encontrado eco. Ninguna de las dos fuerzas ha acudido a la asamblea abierta convocada en el Ponferrada Park, por lo que los promotores de esta iniciativa ya no harán ningún movimiento hasta el cierre este sábado 13 de abril del plazo para presentar coaliciones, si bien todavía no descartan un acuerdo de última hora. «Es una oportunidad menos, pero lo que se planteaba no era un ultimátum», matizó el candidato de Municipalistas, Plácido Martínez.

«Creíamos que era una buena idea, pero, por lo visto, a los demás no se lo ha parecido así», lamentó tras comprobar la falta de respuesta a la oferta planteada un día antes como su «último intento» para promover una confluencia de las fuerzas de izquierda. Municipalistas por el Cambio apeló explícitamente a Podemos e IU al entender que otras opciones como Más Ponferrada «buscan votos y apoyos más transversales».

De no producirse ningún movimiento antes del sábado, Municipalistas abordará en una asamblea su futuro con la idea inicial de presentarse a las elecciones. «Nuestra idea es tener representación y poner al municipalismo en las instituciones», señaló Martínez, quien un día antes insistió en que su formación no tiene «líneas rojas ni condiciones» a la hora de llegar a acuerdos preelectorales. El plazo para presentar candidaturas a los comicios municipales concluye el día 22 de abril.