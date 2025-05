El pleno de Ponferrada decide prorrogar los servicios de basura y limpieza viaria

Elbierzonoticias Ponferrada Viernes, 30 de mayo 2025, 13:21 Comenta Compartir

Las abstenciones de la oposición de PSOE y Vox en el Ayuntamiento de Ponferrada permitió este viernes, 30 de mayo, al equipo de gobierno prorrogar los contratos de los servicios de recogida de basuras y limpieza viaria con el objetivo de contar con un mayor margen temporal para elaborar los nuevos pliegos.

Así quedó de manifiesto en la sesión plenaria, donde la portavoz de Vox, Patricia González, se mostró muy molesta ante estas prórrogas, aunque los dos concejales de la formación se abstuvieron. «A ustedes les van a acabar conociendo como el gobierno de la prórroga porque prorrogan la ORA, los presupuestos, estos contratos…No están dando ningún tipo de estabilidad al municipio. Son unos incompetentes. Han tomado la determinación de 'patada hacia delante' y el siguiente que venga ya arreglará lo que pueda», dijo González. «Han tenido tiempo suficiente para sacar un contrato adelante y no lo han hecho. Han preferido estar de bolo en bolo, fiestas y paellas. Les recomiendo que se pongan a trabajar», añadió.

Mientras desde Coalición por el Bierzo su portavoz, Iván Alonso, defendió la necesidad de prorrogar estos contratos. «debemos estudiar estos contratos complejos y darnos una oportunidad de mejorarlos con las aportaciones de los diferentes grupos», señaló. Palabras ratificadas por la portavoz del PP, Lidia Coca, quien indicó que «son dos de los asuntos más importantes del municipio y prorrogarlos es una opción que nos da el propio contrato».

Precisamente esa opción contemplada en el contrato fue el argumento esgrimido por el portavoz del PSOE, Olegario Ramón, para justificar la abstención de su grupo. «Hay que intentar no llegar a prórrogas, pero a veces no hay otra opción. Es una prórroga contractual. No tiene nada que ver con la del contrato del autobús, ya que en ese caso ya había vencido tanto el contrato como la prórroga contractual. Ahora hay que estudiar cual es la mejor forma de gestión, que creemos que es la directa, y empezar a trabajar en los nuevos pliegos», aseguró en declaraciones recogidas por Ical.

Por su parte el alcalde de Ponferrada, Marco Morala, aseguró que la intención del equipo de gobierno es convocar una comisión antes del verano para empezar a trabajar en este asunto.

