El pleno de Ponferrada aprueba el pago de 75.000 euros de facturas pendientes del anterior mandato

El pleno del Ayuntamiento de Ponferrada aprobó este jueves, en una sesión extraordinaria, diferentes reconocimientos extrajudiciales de crédito por valor de 75.000 euros para hacer frente a facturas del anterior mandato que contaban con reparos de Intervención.

Facturas por servicios realizados sobre todo en 2022 y que no se habían abonado correspondientes a servicios jurídicos, publicidad, suministro eléctrico o alquier de vehículos. 12 puntos del orden del día que se han aprobado por unanimidad.

Tras anunciar su voto favorable, la portavoz de Vox, Patricia González, criticó la «mala gestión» del anterior equipo de gobierno, a los que acusó de «dejadez» por no pagar «a obreros», por lo que, a su juicio, «es una muestra de lo que nos ofrece el socialismo, trabaja y veremos si cobras». Al respecto, el portavoz socialista indicó a González que su lema es «no trabajo y cobro un pastizal», recordándole que el Instituto de Cultura que estaba previsto que ella dirigiera no se ha creado todavía e incluso reiteró que no se podrá poner en marcha debido al plan de ajuste.

El portavoz de Coalición por El Bierzo, Iván Alonso, apuntó que estos reconocimientos extrajudiciales de créditos son procedimientos «que a veces se convierte en habitual» pero en este caso necesarios porque «sino habría enriquecimiento ilícito» por parte del Ayuntamiento. Además, anunció que desde el área de Ingeniería ya están trabajando para elaborar un contrato de alquiler de vehículos, que son muchos de los 12 expedientes llevados a este pleno extraordinario.

Por su parte, el concejal de Hacienda, Luis Antonio Moreno anunció que estos expedientes no serán los únicos que tendrán que ir a pleno, ya que hay otros generados en 2023. En ese sentido, señaló que su objetivo es trabajar para que haya los menos reconocimientos extrajudiciales posibles.

Al respecto, el portavoz de la oposición, el socialista Olegario Ramón, recordó que cuando tomaron posesión en 2019 tuvieron que aprobar reconocimientos por más de un millón de euros, muchos con reparos suspensivos, mientras que en este pleno se han llevado 75.000 euros. «Creo que se ha mejorado y se hizo un buen trabajo intentando que esos reconocimientos sean los mínimos», añadió.

A su vez, recordó que durante el último mandato se rebajó la deuda viva del Ayuntamiento de 23 millones a 18,6, dejando en las cuentas 27,1 millones, aunque sin la posibilidad de salir del plan de ajuste por esa deuda viva.

Para finalizar el turno de intervenciones, Luis Antonio Moreno aseguró que algunas de las facturas que fueron a pleno este jueves «se podían haber evitado trabajando, el plan de medios es uno de ellos y el de alquiler de vehículos es otro».

Reproches en torno al reparto de representantes

Un punto del pleno que generó bastante polémica durante el debate fue la representación municipal en órganos internos y entidades y organizaciones externas, en concreto en el Consejo de la Infancia, en el Consejo de la Mujer, el Observatorio contra la violencia machista y en los consejos escolares.

En este último, el portavoz socialista mostró su enfado por el reparto, entiendiendo que se rompía un «consenso tácito» que viene de mandatos anteriores mediante el cual miembros de la oposición estarían representados en dichos consejos escolares. En este caso, tan solo dos concejales socialistas estarán cada uno en un consejo escolar, dejando fuera a otros 9 ediles de la oposición, mientras miembros del equipo de gobierno iban a estar en algunos casos en cuatro. Por ello, señaló que es «una demostración de altísimo sectarismo».

La concejala Lidia Coca negó este hecho y aseguró que el PSOE tienen el mismo trato que el otro grupo de la oposición, Vox, que también cuenta con dos representantes. Finalmente la propuesta salió adelante con los votos en contra del PSOE.