Más de 50 plataformas de todo el Estado firman la 'Declaración de Ponferrada' Dicha declaración vertebra la unidad de acción del movimiento anti incineración y por el Residuo Cero Ponferrada Jueves, 25 octubre 2018, 18:41

Más de cincuenta plataformas secundan la 'Declaración de Ponferrada contra la Incineración y por el Residuo Cero', un manifiesto que articula la unidad de acción del movimiento estatal anti incineración que será presentado mañana en el Teatro del Barrio de Madrid.

La Declaración es fruto del octavo Encuentro de la Coordinadora Estatal de Plataformas contra la Incineración de Residuos, celebrado recientemente en la ciudad de Ponferrada por una veintena de colectivos, a los que se han sumado y se siguen sumando plataformas, reuniendo ya a más de 50 grupos ecologistas o vecinales de toda la geografía española que «trasladan sus reflexiones y demandas al Ministerio para la Transición Ecológica, a todas las demás Administraciones afectadas, a la Fiscalía Especial de Medio Ambiente y a toda la sociedad».

«Exigimos a las Administraciones —afirma la Declaración de Ponferrada— que no concedan más permisos de incineración o coincineración y que desarrollen alternativas para los residuos basadas en la Reducción, Reutilización, Reciclaje y la prohibición de lo No Reciclable, de modo que no conviertan a las cementeras ni a las centrales térmicas en incineradoras de residuos encubiertas».

El documento también expresa su apoyo a Bierzo Aire Limpio en su lucha contra la incineración de neumáticos en El Bierzo —que reúne ya más de 11.000 firmas entregadas al Presidente de la Junta de Castilla y León— y contra la macro incineradora de biomasa promovida por Forestalia en Cubillos del Sil; se solidariza con los activistas mexicanos Brisa Violeta Carrasco y Tadeo Vargas, agredidos por empresas cementeras; y agradece la presencia en las encuentros del profesor neoyorquino Paul Connett, referente mundial en la estrategias Residuo Cero.