La Plataforma contra las Violencias Machistas del Bierzo Y Laciana critica a la Junta por no adherirse al protocolo de violencia de género del Ministerio de Justicia Manifiesta su «rabia y desconcierto» después de que Castilla y León sea la única Comunidad que no suscribe el acuerdo

La Plataforma contra las Violencias Machistas del Bierzo y Laciana calificó este martes de «absolutamente inaceptable» que la Junta haya sido el único gobierno autonómico que no se ha adherido al protocolo de atención a víctimas de violencia de género impulsado por el Ministerio de Justicia. «Renunciar a su utilización, como ha hecho nuestro gobierno regional es privar a las mujeres de esta Comunidad que sufren violencia, de un mayor y más eficaz acceso a la asistencia social integral, en definitiva a los recursos para su protección, su seguridad y su proyecto de vida», criticaron las responsables del colectivo, que mostraron su «rabia y desconcierto» por la decisión del Ejecutivo autonómico.

En ese sentido, las representantes de la plataforma consideraron que la actuación de la Junta resulta «absolutamente reprobable e inadmisible» y manifestaron su «absoluto rechazo» a la misma. «Entendemos que no sólo no hay ni una sola razón que justifique la no adhesión a un instrumento claramente dirigido a favorecer una mayor y más eficaz coordinación entre servicios de atención y asistencia a las víctimas de las violencias machistas, sino que no hacerlo es renunciar institucionalmente a mejorar su protección, su seguridad y sus oportunidades de vida», señalaron.

En la misma línea, criticaron las «políticas negacionistas y antifeministas» de la coalición formada por PP y Vox y lamentaron los «retrocesos importantes en materia de igualdad de género y en la lucha contra la violencia machista». «Seguimos alzando nuestra voz contra quienes quieren cortar el camino que durante tanto tiempo venimos recorriendo desde el movimiento feminista», apuntaron las responsables de la plataforma.

Al respecto, recordaron que de las 1.145 mujeres asesinadas desde el año 2003 en España como consecuencia de la violencia machista, 56 de ellas perdieron la vida a mano de sus parejas o exparejas en Castilla y León, lo que la convierte en la séptima Comunidad con mayor número de asesinatos por esta causa.